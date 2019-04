Giada Ciaiola/ Video, “A piedi scalzi e cuore scoperto” (Ciao Darwin 8)

Giada Ciaiola non può che essere entusiasta dell’ultima coreografia che ha impegnato il corpo di ballo di Ciao Darwin 2019 la scorsa settimana. La ballerina infatti ha diretto un messaggio di ringraziamento alla maestra Livia Gianiorio, la bellissima regina che abbiamo visto in The Queen. Musiche remix di Shaggy e la sapienza professionale di due esperti come Lorella Boccia e Salvatore Dello Iacolo, che ancora una volta centrano il bersaglio e portano a casa il titolo di vincitori. “Grazie per il supporto e la stima”, scrive Giada in un post condividendo con i suoi ammiratori il video della coreografia. Clicca qui per guardare il post di Giada Ciaiola. La possiamo notare nella prima parte della clip, quando con talento acrobatico si muove all’interno del triangolo della struttura. E poi fatale al fianco di Alina Sanchez, la panterona del programma.

Giada Ciaiola, Ciao Darwin 2019: la mora in posa sui gradini

“A piedi scalzi e cuore scoperto“, scrive Giada Ciaiola sui social durante il week end di riposo. Nei giorni che precedono la nuova puntata di Ciao Darwin 2019 c’è anche spazio per un po’ di relax oppure di qualche ricordo delle emozioni vissute nella settimana precedente. La foto infatti ci mostra La mora del corpo di ballo, in posa sui gradini della platea, occhi chiusi per assaporare ogni sensazione del momento. E poi bellissima appena ieri, quando condivide con i fan una foto che richiama l’estate, in cui indossa top rosso con ricami e forse un pareo pitonato che non riusciamo a scorgere. “Una dea, con fisico scolpito”, scrive un ammiratore fra i commenti. Clicca qui per guardare la foto di Giada Ciaiola. E poi si vola ancora una volta in via Tiburtina a Roma per raggiungere gli studi di Mediaset e affrontare una nuova giornata di prove. Non senza annunciare l’evento tramite Stories, prima di fare repost ad alcuni messaggi inviati dai fan. Chi chiede di poter mettere like alla sua foto e chi invece le regala una versione ritoccata di alcune sue immagini.

Il balletto acrobatico

Giada Ciaiola, “Una splendida ragazza”





