Giada Farano/ Foto, “una dea” anche in abiti normali… (Ciao Darwin 8)

Giada Farano sempre indimenticabile a Ciao Darwin 2019, come la sua capacità di bucare lo schermo e distruggere qualsiasi teleobiettivo. Con la sola forza di una passionalità che emerge grazie ad una semplice posa, a ridosso di un muro rosato che mette ancora più in evidenza il nero velato dell’ultimo costume di scena. Un ringraziamento dovuto anche a Livia Gianiorio, la Maestra di ballo che abbiamo visto trasformarsi in inedita Queen durante l’ultima coreografia. “Una dea” la definiscono alcuni ammiratori nei commenti, notando al tempo stesso che il costume, per quanto pieno di ricami lungo l’intera gamba, non nasconda del tutto il tatuaggio presente sul fianco destro della ballerina. Clicca qui per guardare la foto di Giada Farano. “Chioma nera, tuta stupenda, studio da paura, coreografia pazzesca… io felice”, scrive invece in un altro post in cui, messo da parte il lato B delle foto precedenti, la vediamo finalmente guardare verso la fotocamera.

Giado Farano, Ciao Darwin 2019: defilè o stacchetti?

Impegnata nel defilè oppure impegnata in uno degli stacchetti di Ciao Darwin 8, Giada Farano colpisce per la sua simpatia e per la sua bravura. Oltre naturalmente alla bellezza mediterranea che la contraddistingue. Quella chioma nero corvino, i ricci ribelli che la trasformano in leonessa, nascondono in realtà anche un altro lato del carattere della ballerina. Quello più ingenuo, solare, dolce. Lo dimostra in un’altra foto condivisa su Instagram, dove la troviamo rivestita di tutto punto e con una sciarpa al collo. Rigorosamente nera, naturalmente. Uno scatto promozionale che tuttavia dimostra quanto la Farano riesca ad essere bellissima anche in abiti “normali”. E poi un buongiorno nelle Stories ci riporta alla realtà, spingendoci a chiederci quale sarà l’outfit scelto per la nuova puntata. E nessuno osi dire che Giada starebbe meglio liscia, come sottolinea con un meme un fan, che la ballerina cita nelle clip con tanto di risata.

Uno splendido tatuaggio





