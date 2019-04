Giulia Cavaglià e Angela Nasti, lite a Uomini e donne/ Video: “Devi stare zitta!”

Ultima puntata della settimana per Uomini e donne e il trono classico e nuova lite in vista. Ancora una volta a regalare scintille a questo noioso trono sono Giulia Cavaglià e Angela Nasti. Le due hanno screzi da quando il no di Lorenzo Riccardi ha preso posto in studio e tutto per via dei loro “interessi comuni” ma tutto è destinato a peggiorare e non solo dentro lo studio del programma ma anche fuori. Proprio la scorsa settimana le due hanno litigato aspramente tanto che anche Chiara Nasti, sorella di Angela, sui social ha condiviso una serie di foto e video del momento prendendo in giro proprio la tronista rivale, ovvero Giulia. Sicuramente non si parlerà di questo in studio visto che la registrazione è andata in scena all’inizio di questo mese e quindi prima dei commenti social, ma oggi gli screzi non mancheranno tra le due e non solo.

LO SCONTRO TRA GIULIA E ANGELA E LE LACRIME DI QUEST’ULTIMA

Angela Nasti ha qualcosa da dire ai suoi corteggiatori che la scorsa settimana non hanno preso le sue difese e non hanno nemmeno detto una parola di conforto per correre in suo soccorso. Oggi avrà modo di dirsi delusa del loro comportamento e questo la ridurrà in lacrime soprattutto per via dell’intervento di Giulia che, per niente impietosita dalla sua compagna di avventura, attaccherà ancora: “Sei sicura di te stessa che devono davvero intervenire?” a quel punto Angela risponderà infastidita: “Tu non devi parlare proprio“. La tronista poi continuerà: “E’ normale restarci male visto che nessuno di loro ha detto una parola di conforto”. Angela si commuove, si gira dall’altra parte e cerca di nascondersi dietro i suoi lunghi capelli, come andrà a finire questa volta lo scontro tra le due? In attesa di vedere la puntata, clicca qui per vedere il video delle anticipazioni di oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA