Giulia Spalletta/ Foto, “Al di là di ciò che mostrano sono persone” (Ciao Darwin 8)

Dalla discesa lungo le scale fino al balletto centrale: Giulia Spalletta raccoglie un applauso dietro l’altro da parte dei fan di Ciao Darwin 8. E non potrebbe essere altrimenti vista la sua bravura ed un fisico mozzafiato sempre in vista, senza dimenticare la forte sensualità che riesce a trasmettere con ogni movimento o passo. La troviamo poi con la tutina velata e ricami lungo i laterale dell’intera gamba, abbracciata e sorridente all’apica Nicol Luzardi, la sua “topolina”, come la definisce in un post su Instagram. Sullo sfondo un’inconsapevole Naomi Mele, rientrata nello scatto in un momento di distrazione. Clicca qui per guardare la foto di Giulia Spalletta. C’è chi la definisce vamp, chi ha un mancamento solo a vedere un suo scatto e chi invece nota che in un’altra immagine sfoggia un reggiseno rinforzato: i commenti dei fan non si lasciano attendere, tutti vogliono scrivere qualcosa alla ballerina, forse nella speranza di farsi notare.

Giulia Spalletta, Ciao Darwin 2019: l’affetto della famiglia

Le Stories ci raccontano anche un altro lato del vissuto di Giulia Spalletta, divisa fra l’affetto della famiglia ed il sostegno di Federica, che le ricorda di essere “orgogliosa della donna che sei diventata”. E poi gli aperitivi con le colleghe, un cin cin in serata per stringere ancora di più il legame e per rilassarsi dopo le prove. E poi c’è un altro volto ancora, quello sensibile che Giulia preferisce non sfoggiare, ma che si intuisce da un episodio in particolare accaduto in settimana. Qualche leone da tastiera si è sollevato contro la Spalletta, finendo per scrivere insulti che hanno attirato l’attenzione della produzione. “Giulia è una ballerina di gran talento e fa il suo lavoro in maniera impeccabile“, scrive chi gestisce il profilo social del programma. “Al di là di ciò che mostrano sono persone“, ricorda inoltre chiedendo rispetto per l’intero corpo di ballo, specificando ancora una volta che lo show è fatto per ridere e divertirsi. Scopriamo tutto proprio dalla stessa Spalletta, che avvisata da una fan ha condiviso il contenuto nelle proprie Stories.

Giulia Spalletta, "Una splendida ragazza"





