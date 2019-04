GIULIO RASELLI/ Uomini e Donne: “Giulia? Non ho sbagliato, sono stato me stesso”

Giulio Raselli sta perdendo terreno nel cuore di Giulia Cavaglià. Nonostante il feeling e l’attrazione reciproca, infatti, la conoscenza tra il corteggiatore e la tronista di Uomini e Donne ha subito una battuta d’arresto a causa di alcune divergenze caratteriali. Giulia, infatti, ha cominciato a mettere in dubbio le reali intenzioni del corteggiatore che, tuttavia, dalle pagine di Uomini e Donne Magazine, lancia un messaggio alla Cavagià ribadendo di non aver sbagliato. “Gli ultimi giorni non sono stati sereni. Non averla vista mi ha fatto riflettere. Credo sia una situazione che possa essere affrontata e risolta” – ha spiegato Giulio Raselli che ha poi aggiunto – “Di tutti i suoi dubbi spero di parlarne di persona direttamente con lei. Non penso di aver sbagliato: sono stato me stesso. Sono abituato a sentirmi dare dell’arrogante, perché la sicurezza che mostro può risultare eccessiva, ma so per certo che andando avanti risulterà tutto il contrario”.

Giulio Raselli: la frecciatina a Giulia Cavaglià

Nonostante le difficoltà, Giulio Raselli non ha alcuna intenzione di farsi scoraggiare ed è pronto anche a smussare alcuni lati del suo carattere per conquistare il cuore di Giulia Cavaglià. “Ho capito che in questo contesto, per arrivare a Giulia, è importante aprirsi e farsi capire. Cerco in confronto, un dialogo. Non mi nasconderò dietro i silenzi. Se dovessi arrendermi alla prima difficoltà non sarei me stesso“, ha spiegato il corteggiatore al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi. Dopo l’ultima registrazione del trono classico in cui Giulia ha mostrato la sua deusione per l’assenza di Flavio, Giulio, da Instagram, ha lanciato una frecciatina alla tronista: “Non essere per nessun motivo mai la seconda scelta”, ha scritto il corteggiatore.

