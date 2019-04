Grande Fratello 2019/ Martina attratta da Daniele: primo triangolo in Casa?

Settimana particolarmente infiammata nella Casa del Grande Fratello 16. Le liti sono ormai all’ordine del giorno e di certo gli ultimi arrivati nella Casa non aiutano a placare gli animi. Anzi, sono proprio Alberico Lemme e Francesca De Andrè i protagonisti degli scontri avvenuti nelle ultime ore. Come annunciato da Barbara d’Urso a Live non è la d’Urso, per Lemme è arrivato un richiamo in merito a quanto detto sui figli. Sono seguite le scuse del farmacista, che ha promesso di commettere più un errore come questo. Ciò che più sta allettando il pubblico a casa sono tuttavia gli avvicinamenti e i flirt che starebbero nascendo al Grande Fratello 16. Sono infatti sempre più vicini Mila Suarez e Gennaro Lillio. Le ultime ore sono state particolarmente turbolente per Mila che dopo aver litigato con Francesca De André (che l’ha accusata di essere ossessionata dall’ex Alex Belli), ha avuto un dissapore anche con Gennaro.

MARTINA SVELA IL SUO INTERESSE PER DANIELE

Mila Suarez è accusata da Gennaro di non ascoltare. Tra i due nasce infatti un battibecco: “Dalla prima settimana ti ho dato un consiglio sulla tua vita privata e ti dissi di non parlare. – racconta Lillio – Tu mi hai mai ascoltato? No! Quante volte te l’ho detto? Quattro e non mi hai mai ascoltato!” Ma il battibecco si scioglie poco dopo in un abbraccio e un nuovo avvicinamento tra i due. Intanto nella Casa è nato un altro forte interesse. Martina, che ha ricevuto palesi avances da Gaetano, ha invece ammesso di provare interesse per un altro ragazzo della Casa del Grande Fratello 16: Daniele. Una novità che potrebbe presto scatenare scontri e gelosie.

