Il Re dei re/ Su Rete 4 il film con Jeffrey Hunter (oggi, 19 aprile 2019)

Il Re dei Re animerà la prima serata di Rete 4 in questo venerdì 19 aprile 2019 a partire dalle ore 21:30. Si tratta di un film realizzato nel 1961 negli Stati Uniti d’America dalla celebre casa cinematografica Metro – Goldwyn – Mayer la quale si è occupata anche della distribuzione nelle sale cinematografiche italiane e nel mercato dell’home video. La regia di questo storico film è stata affidata a Nicholas Ray, la sceneggiatura è stata adattata da Philip Yordan mentre il montaggio è frutto del lavoro di Harold F. Kress in collaborazione con Reneè Lichting. Nel cast sono presenti tanti attori che all’epoca erano particolarmente famosi come nel caso di Jeffrey Hunter, Siobhan McKenna, Robert Ryan, Ron Randell, Hurd Hatfield, Frank Thring e Rita Gam.

Il Re dei Re, la trama del film

Andiamo a vedere la trama del film Il Re dei Re. Siamo nell’anno 63 prima della nascita di Cristo nella Giudea con l’arrivo dell’esercito romano che fa irruzione conquistando la città di Gerusalemme. Il condottiero romano ha voluto conquistare questo territorio soprattutto per la volontà di mettere le mani sul famigerato tesoro del Re Salomone. Tuttavia per lui si dimostrerà una enorme delusione in quanto una volta entrato nel tempio dov’è il tesoro veniva custodito da tantissimi decenni si renderà conto che altri non è se non delle pergamene riportanti alcune frasi di Dio. Ha inizio così una lunga e spietata dominazione da parte dei romani sul popolo d’Israele che nel corso degli anni farà causare diverse ribellioni che vengono sempre gestite con un enorme bagno di sangue ed in particolar modo con i ribelli che verranno crocifissi lungo le strade che portano a Gerusalemme. Intanto mentre Roma decide di mettere sul trono di Gerusalemme Erode il grande nasce nella piccola cittadina di Nazareth Gesù. Le vicende del film quindi raccontano tutta la vita del Messia fin da quando aveva 12 anni arrivando al suo trionfale ingresso nella città di Gerusalemme tra migliaia di fedeli che lo acclamano con in mano la palma in segno di pace. Mentre per una parte piuttosto cospicua della popolazione il Messia viene visto come il possibile condottiero capace di liberare il popolo di Israele dalla oppressione di Roma in realtà la sua sarà una missione spirituale che dovrà consentire il compimento di quello che era stato riportato nelle antiche scritture. Ha così inizio la passione di Gesù che sarà ricordato come il re dei re il figlio di dio sceso sulla terra per farsi carico di tutti i peccati degli uomini. Verrà tradito da uno dei suoi discepoli per poi essere arrestato e flagellato e quindi crocifisso dopo un lunga processione verso il Monte Calvario.

