La Corrida non va in onda, perché?/ Al suo posto la Via Crucis di Papa Francesco

Se volevate ridere con i dilettanti allo sbaraglio de La Corrida, sappiate che stasera, venerdì 19 aprile 2019, non potrete farlo. Il programma in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai e condotto da Carlo Conti, non va in onda. La quinta puntata dello spettacolo che avrebbe dovuto prendere il via a partire dalle 21.15 circa, non verrà trasmessa per dare spazio alla Pasqua. Se volete recuperare le sue repliche, potete farlo consultando il portale web di RaiPlay, e cercando alla voce Programmi il nome dello show. La trasmissione del venerdì sera infatti, lascerà spazio alla via Crucis di Papa Francesco. Ed infatti, la Chiesa come tradizione cattolica insegna, celebrerà il venerdì santo in cui Gesù è morto in croce. Il rito della Via Crucis direttamente a Roma, è un evento imperdibile per tutti coloro che apprezzano il lato cristiano della festività. Proprio per questo motivo, andrà in onda uno speciale di Porta a Porta che per l’occasione si sposta in prima serata (ma solo per poco tempo)

La Corrida non va in onda: al suo posto la Via Crucis

La Corrida cede il posto alla via Crucis di Papa Francesco, il tutto nella prima serata di oggi, venerdì 19 aprile 2019. Su Rai1, si parte con lo speciale di Porta a Porta con Bruno Vespa, che dopo il TG1 in occasione dei 150 anni dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, renderà omaggio alla storica data. Successivamente, si aprirà l’attesa Via Crucis di Papa Francesco intorno alle 21. Dopo un paio d’ore, spazio per il Viaggio nella Chiesa di Francesco – Speciale Venerdì Santo. La quinta puntata dello spettacolo condotto da Carlo Conti, non verrà recuperata dopo pochi giorni ma normalmente, andrà in onda il prossimo venerdì sera. Gli amanti dello show che mostra in scena i dilettanti allo sbaraglio, potranno tornare a ridere delle loro esibizioni il prossimo venerdì, come sempre nella prima serata confrontandosi con Ciao Darwin. Il programma condotto da Paolo Bonolis infatti, non andrà assolutamente in vacanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA