Lorenzo Riccardi ospite a Uomini e Donne/ “A Giulia piace Flavio, me l’ha detto!”

Andrea Damante non è l’unico ospite di questo nuovo appuntamento con il trono classico di Uomini e Donne. Torna infatti in studio anche Lorenzo Riccardi e ritrova Giulia Cavaglià, che ricordiamo esser stata la sua “non scelta”. È proprio su di lei che Lorenzo – che oggi è in studio senza Claudia Dionigi – lancia un’indiscrezione. Si parla infatti delle esterne della Cavaglià e in particolare di quella con Flavio Barattucci ed è proprio su di lui che fa una confessione. Come svela ilvicolodellenews, Lorenzo svela infatti che Flavio piace davvero molto a Giulia. La tronista gli avrebbe infatti detto testuali parole: “Guarda Lory è sceso un bignè al cioccolato che non ti dico”. Una confidenza questa che svelerebbe però anche un rapporto amichevole tra Lorenzo e Giulia nonostante quanto accaduto qualche mese fa.

Lorenzo e Claudia, amore a gonfie vele!

Intanto la storia tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi procede a gonfie vele dopo Uomini e Donne. “È un sogno che è velocemente diventato realtà. – ha ammesso Claudia al magazine di Uomini e Donne, per poi aggiungere – La convivenza sta andando incredibilmente bene: è qualcosa di completamente nuovo per noi, perché non avevamo mai fatto un’esperienza simile prima, ma stiamo benissimo. Siamo perfettamente in sintonia.” I due infatti convivono ormai già da qualche tempo a Latina: Lorenzo infatti ha lasciato Milano, dove viveva, per stare con Claudia. Un bellissimo amore quello nato tra i due, che risultano ad oggi essere una delle coppie più amate di sempre tra quelle nate al trono classico.

