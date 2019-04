MADRE NATURA, CHI È/ Video, Ciao Darwin 8: stasera Sara Croce o Deimante Guobyte?

Chi è la Madre Natura di oggi di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate? Nonostante la puntata non sia ancora cominciata, l’attenzione è già rivolta alla nuova bellissima che ammalierà il pubblico con le sue forme sinuose, depositaria del meccanismo della casualità. Chi sarà questa volta a far sognare i telespettatori e il pubblico in studio? Tra le ipotesi per la sesta puntata di Ciao Darwin 2019 c’è Deimante Guobyte, modella lituana bella da togliere il fiato. L’indiscrezione arriva dal profilo Instagram di Sonia Bruganelli che con le sue Instagram Stories ha pubblicato “storia” in cui si intravede il profilo della nuova Madre Natura. Che possa davvero essere la bellissima Deimante? Modella e indossatrice, Deimante si è fatta conoscere come testimonial di diversi brand di moda, ma anche costumi e ha lavorato per importanti campagne pubblicitarie: da Vilkyskiu Pienine, Maria Galland Makeup e tanto altro. Ma in pole c’è Sara Croce, modella italiana originaria di Pavia che è stata paragonata a due famose Eva, Kant ed Herzigova.

Madre Natura, il “caso” Angelina Michelle

Non è ancora chiaro se sarà Deimante Guobyte o Sara Coce la Madre Natura della sesta puntata di Ciao Darwin 2019 in onda oggi, venerdì 19 aprile, in prima serata su Canale 5. Quel che è certo è che cambia ad ogni puntata. Una scelta peraltro azzeccata quella di Paolo Bonolis che ha incuriosito il pubblico e i media creando così una sorta di mistero attorno all’identità delle modelle. Atre bellissime modelle hanno infatti conquistato il pubblico di Ciao Darwin 8. Ma qualcuna ha fatto discutere. Parliamo di Angelina Michelle, “accusata” di essere troppo magra. Sui social sono scoppiate diverse polemiche sulla scelta della produzione di Ciao Darwin di presentarla come simbolo della bellezza femminile. Pur non disconoscendone la bellezza, molti telespettatori hanno ritenuto troppo longilineo il suo fisico. E quindi si sono levate nuove critiche: è bella ma troppo magra. Sui social se ne è parlato per diversi giorni, addirittura sul profilo Instagram di Angelina Michelle sono stati pubblicati diversi commenti dai toni duri riguardo la forma fisica della modella.

Le modelle delle precedenti puntate

Nelle precedenti puntate di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate sono state diverse le modelle scelte da Paolo Bonolis a ricoprire il ruolo di Madre Natura. A cominciare dalla bellissima modella nordica Ema Kovac che ha conquistato tutti. Subito dopo la sua partecipazione al programma, infatti, su Instagram il numero dei suoi follower è cresciuto a dismisura. Stessa sorte anche per Vanja Josic e Sara Vulinovic Zlatan, una mora dalle curve mozzafiato. Non dimentichiamo poi la bellezza di Angelina Michelle, la prima Madre Natura che ha fatto sognare il pubblico maschile con i suoi capelli rossi leggermente ondulati e con un corpo da urlo. Tra le più apprezzate Ema Kovac e Sara Vulinovic Zlatan, prima e ultima Madre Natura in ordine di apparizione. Invece qualche polemica l’ha creata la partecipazione di Cicelys Zelies, ma solo perché il pubblico femminile si aspettava Padre Natura, che peraltro latita ad apparire… Non resta allora che seguire la diretta della sesta puntata di Ciao Darwin 8 per scoprire se sarà proprio Deimante Guobyte o Sara Croce la prossima Madre Natura pronta a far impazzire i telespettatori!





