MARIANO DANIELE, VIAGGIO NEL TEMPO/ Video, l’inno inglese e la Champions

Mariano Daniele si rende protagonista nel Viaggio nel tempo a Ciao Darwin di un siparietto piuttosto simpatico. Questi infatti sottolinea che è un grande appassionato di calcio e quando parte l’inno dell’Inghilterra lo confonde con una canzone di Champions. Tanto che inizia a cantare l’inno della competizione calcistica più prestigiosa. Quando Paolo Bonolis cerca poi di portarlo in salvo sulla retta via e gli chiede di completare il titolo “God Save the…” invece di dire Queen lui completa con un “God Save the Champions” che passerà sicuramente alla storia. Il fatto che la puntata sia registrata, come noto, evita in questo caso a Paolo Bonolis la possibilità di fare una battuta scontata e prevedibile sull’eliminazione avvenuta in settimana della Juventus. Da buon tifoso interista infatti non si è mai fatto scappare l’occasione di punzecchiare i rivali bianconeri. (agg. di Matteo Fantozzi)

Un simpatico “Signore”

Mariano Daniele si presenta per la prova del Viaggio nel tempo a Ciao Darwin 2019 nella puntata Davide vs Golia. Il ragazzo dice orgogliosamente di essere alto 156 centimetri e di venire da Napoli. Subito capiamo essere un personaggio molto particolare anche per il suo eccentrico quanto demodè modo di vestire. Lo vediamo infatti con degli straccali rossi che si abbinano con il papillon che porta al collo. Fa sorridere tutti già pronti via quando in mezzo a tantissime ragazze Paolo Bonolis gli chiede in che mondo si trovano e lui risponde: “Tra le bone”. In realtà è solo un mondo femminile dove riuscirà a rispondere con un po’ di fortuna alle domande su Madonna e le Bond Girl. Il ragazzo decide di mettersi in gioco anche se il suo aspetto, rispetto ai 23 anni dichiarati, porta Paolo Bonolis a chiamarlo Signore.

Mariano Daniele, Viaggio nel tempo: Ciao Darwin 2019,

Mariano Daniele è sicuramente protagonista fortunato del Viaggio nel tempo per il mondo di Davide a Ciao Darwin. Sono infatti tantissime le splendide ragazze con le quali si trova a rapportarsi. Lo vediamo senza parole, perdere le coordinate quando nella prova dei sarcofagi deve caricare sulle sue spalle una splendida ragazza. Paolo Bonolis continua coi doppi sensi, sottolineando che dentro al sarcofago non deve pensare ad altro che a rispondere alle domande della prova. Di certo abbiamo scoperto un personaggio molto simpatico, che riesce anche rapidamente a rispondere alle domande mettendo in difficoltà la sua collega che lo sfida dalla parte del mondo di Golia.



