Martina Fusco/ Ciao Darwin: “Meglio essere basse col cu*o alto che…”

Martina Fusco viene da Napoli e a 18 anni si presenta a Ciao Darwin 2019 per il mondo di Davide. Morettina e con un fisico strepitoso la ragazza fa tuonare il pubblico per il vorticoso spacco che ha sulla parte alta del suo vestito. Questa splendida ragazza fa un po’ fatica a prendere parola, ma quando ne ha l’opportunità si lascia partire una perla che Paolo Bonolis sottolinea scatenando il pubblico. La ragazza infatti sostiene: “Meglio essere basse col c..o alto che alte col c..o basso“. Una frase che dice il conduttore: “Abbiamo atteso dopo numerose interruzioni da parte del pubblico, ma che ha dato sostanza e spessore alla trasmissione”. Di certo ci sono diversi personaggi che passeranno alla storia di questa trasmissione e Martina con una sola battuta si prepara ad essere protagonista di numerosi meme sui social network.

Martina Fusco, Ciao Darwin 2019: 158 centimetri di sostanza

La puntata tra Davide e Golia a Ciao Darwin si riapre il dibattito anche sulla bellezza femminile. A gettare benzina sul fuoco c’è anche Martina Fusco che concorre con la prima categoria. La ragazza specifica: “Sono una fotomodella e studentessa. 158 centimetri di tutta sostanza”. Continua a dividersi il pubblico maschile sui social network tra chi preferisce le ragazze alte e dalle gambe chilometriche e chi invece ha una passione per le bassine considerate più femminili. La verità è che la bellezza femminile non dipende dall’altezza e non solo dal fisico, ma sicuramente lo spettacolo deve fare il suo corso. Così il pubblico può ridere di fronte a dei luoghi comuni che vengono esaltati ma solo per fare un po’ di sana ironia.

