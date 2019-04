Mila Suarez e Gennaro Lillio sesso nella Casa?/ Video: lei ammette tutto (GF 16)

Mila Suarez e Gennaro Lillio sempre più vicini e sempre più complici. L’attrazione tra la bella marocchina e il napoletano cresce ogni giorno di più e anche nel corso della seconda puntata del Grande Fratello 2019 è stato mostrato un video in cui i due si concedevano coccole sotto le coperte. I due, però, non si sbilanciano continuando a parlare di amicizia anche se non negano la reciproca attrazione. Non tutto ciò che accade nella casa più famosa d’Italia, tuttavia, viene mostrato al pubblico. Le telecamere, infatti, si spengono alle due. I concorrenti ne sono consapevoli e, dopo l’interruzione della diretta, sono liberi di viversi con più tranquillità. E’ quanto avrebbero fatto Mila e Gennaro che, in un video pubblicato dalla pagina Instagram VeryInutilPeople, durante una chiacchierata, avrebbero fatto intuire come tra i due ci sia stato qualcosa in più di una semplice coccola.

MILA SUAREZ E GENNARO LILLIO HANNO CONSUMATO NELLA CASA?

Mila Suarez e Gennaro Lillio hanno consumato nella casa del Grande Fratello 2019? Durante un dialogo con il bel Gennaro, l’ex fidanzata di Alex Belli si è mostrata preoccupata per quello che il pubblico a casa potrebbe aver visto. “Chissà quanti danni ci sono fuori. Magari si vedeva qualcosa”, sono le parole della Suarez. Gennaro, però, l’ha rassicurata dicendole di stare tranquilla non avendo fatto nulla di male: “Ci siamo abbracciati”, ha concluso l’ex di Lory De Santo. E’ ormai evidente come la prima coppia della sedicesima edizione del Grande Fratello sia proprio quella formata da Gennaro e Mila. Tra i due è scattato subito qualcosa sin dal primo abbraccio. Per il momento, però, non sono ancora usciti ufficialmente allo scoperto anche se il feeling che li lega non è passato inosservato neanche agli occhi degli altri inquilini. L’annuncio, dunque, arriverà nel corso della terza puntata del reality?





