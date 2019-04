Nicol Luzardi/ Foto, come mai si vede così poco? (Ciao Darwin 2019)

Nicol Luzardi si avvicina sempre di più alla nuova puntata di Ciao Darwin 2019, dove assieme alle colleghe del corpo di ballo ci mostrerà di sicuro un’altra coreografia da mozzare il fiato. La settimana scorsa la ballerina si è mostrata meno del previsto forse, anche se ha rubato la scena durante la famosa discesa dalle scale. La ritroviamo infatti in mezzo al pubblico, posa plastica che non si può dimenticare. “Sho run the world”, scrive infatti su Instagram allegando una foto di un particolare momento del balletto. Colpisce il fatto che poche delle donne del pubblico la stiano notando in quel momento, impegnate ad osservare il centro dello studio e ad applaudire. Solo due persone, fra quelle che rientrano nello scatto, rimangono invece rapite dalla sensualità di Nicol. Clicca qui per guardare la foto di Nicol Luzardi.

Nicol Luzardi, Ciao Darwin 2019: un particolare fuori dal set

Ed è tramite le Stories che la ballerina di Ciao Darwin 2019 Nicol Luzardi ci mostra un particolare inedito al di fuori del set, quando le prove sono ormai finite e ci si può lasciare andare anche ad un peccato di gola. Niente che abbia a che fare con la Luzzardi in prima persona, ma con la collega e amica Naomi Mele, che viene ripresa un attimo prima di addentare una bruschetta con ‘nduja. “Guardate Naomi com’è fiera delle sue origini”, dice Nicol sorridendo, per poi lasciarsi andare ad una risatina nel sentire la collega pronunciare la parola “nduja”.

