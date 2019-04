Quarto Grado non va in onda, perché?/ La cronaca nera lascia il posto al vangelo

La Pasqua è già nell’aria. Questa sera, in onda su Rete4, gli estimatori della cronaca nera dovranno fare i conti con la mancata messa in onda di Quarto Grado. Il programma condotto nella prima serata da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, non va in onda per dare spazio al clima festivo che tutti noi attendiamo. Se i canali social della trasmissione, da sempre molto attivi non hanno comunicato ancora nulla ma il buon Nuzzi ha confessato che stasera non sarà nello studio del suo show. “Eccoci… DOMANI non saremo in onda ma si lavora uguale”, ha scritto postando uno scatto che lo ritrae intento a farsi immortalare da un fotografo. E se tra i commenti qualche utente scrive amichevolmente: “Chi mancherete!”, sono altrettanti che fanno gli auguri di Buona Pasqua al conduttore e la redazione del programma. “Immagino che Rete 4 dovrà mandare qualche passione di Cristo trita e ritrita! Che peccato”, ironizza qualcuno. Gli estimatori del programma infatti, sono da sempre molto numerosi e non perdono occasione per radunarsi su Twitter commentando i casi trattati da Quarto Grado.

Quarto Grado non va in onda, ecco perché e da cosa verrà sostituito

Quarto Grado non va in onda per anticipare la Pasqua e prendersi le meritate ferie. Al suo posto Rete4, avrà modo di trasmettere il film storico che data 1961 dal titolo “Il Re dei Re”. Un kolossal religioso, tra spettacolo hollywoodiano e ricostruzione storica fantasiosa che si sofferma sull’occupazione romana in Giudea. La pellicola ispirata ai vangeli del 1961 è diretta da Nicholas Ray. Il film era stato distribuito nel circuito cinematografico statunitense il 30 ottobre 1961. La pellicola venne interamente girata in Spagna, nelle seguenti località: Chinchón, per le scene del Discorso della Montagna; Navacerrada, per le scene del Golgota; El Fresno, per le scene lungo il Fiume Giordano; Manzanares, per le scene di Nazareth; Lago Alberche, per le scene lungo il Mar di Galilea; gli studi Sevilla Films ed Estudios Chamartín a Madrid. Il programma dedicato alla cronaca nera, tornerà regolarmente in onda il prossimo venerdì sera.

