Rosanna Lambertucci/ Mamma e nonna, “mia figlia Angelica ha cambiato la mia vita”

La giornalista Rosanna Lambertucci sarà oggi ospite della trasmissione La Vita in Diretta. Una donna dalle mille sfumature ed una professionista apprezzata sarà pronta a raccontarsi al cospetto dei telespettatori di Raiuno, dopo l’ospitata di alcuni mesi fa al programma di Eleonora Daniele, dove l’esperta di alimentazione e diete si era emozionata nel ricordare l’ex marito scomparso nel 2014: “Quest’uomo non l’avevo capito. L’ho capito, quando si è ammalato, il grande amore che aveva per me”, aveva asserito tra le lacrime parlando di Alberto Amodei, scomparso quattro anni prima. Quella fu anche l’occasione nella quale la Lambertucci per la prima volta parlò apertamente e pubblicamente del grande amore della sua vita e della malattia che lo portò via. “Noi eravamo separati da tanti anni ma non ci eravamo mai persi. Il destino ha voluto che lo trovassi io nel momento in cui lui ha avuto un’emorragia celebrale. Stava per morire. È stato da quel momento in poi che io ho capito l’amore enorme che quell’uomo aveva avuto per me”, aveva spiegato commossa. Un argomento delicato che ancora rappresenta un forte dolore per la giornalista e conduttrice televisiva. Dalla loro unione, durata 20 anni, era nata la loro amata figlia.

ROSANNA LAMBERTUCCI, TANTI DOLORI PRIMA DELLA FIGLIA ANGELICA

La gioia della maternità, Rosanna Lambertucci, l’ha vissuta dopo tanta attesa e tante lacrime. “Dopo aver passato tante disavventure, mi è nata una bambina dopo che ne ho persi sei … abbiamo avuto dei grandi dolori e poi finalmente è nata Angelica”, aveva dichiarato la giornalista a Storie Italiane lo scorso ottobre. Del grande dolore per la perdita della sua prima figlia, la Lambertucci ne aveva parlato alcuni mesi fa anche a Vieni da me, raccontando di aver perso Elisa, la sua primogenita, pochi giorni dopo il parto. Un ennesimo racconto privato e che sorprese molto i telespettatori: “Elisa è una bambina che non c’è più, è stata la mia prima figlia. Per fortuna poi è arrivata Angelica ad allietare quel momento di dolore. Elisa era nata, ma è vissuta per pochi giorni. Suo papà era Alberto Amodei“, aveva dichiarato. Con Angelica, Rosanna visse finalmente la grande gioia di essere madre e grazie a lei ora anche nonna di Caterina Maria: “Siamo molto legate perché abbiamo passato tante cose insieme. Quando lei è arrivata, la mia vita è cambiata completamente”, aveva dichiarato la giornalista parlando della figlia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA