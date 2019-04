SARA CROCE È MADRE NATURA/ Ciao Darwin 2019: “È un bellissimo traguardo per me”

Si chiama Sara Croce ed è la nuova e bellissima Madre Natura di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate. Lunghi capelli biondi, occhi di un azzurro intenso e fisico mozzafiato le caratteristiche della nuova Madre Natura, che sicuramente sarà apprezzatissima dal pubblico in studio e a casa. Al portale informatorevigevanese, la Croce ha ammesso di essere felicissima di aver avuto l’opportunità di essere una delle protagoniste di Ciao Darwin. “Durante la prima delle prove che ho svolto nelle vesti di madre natura quasi non ci credevo” ha dichiarato la modella. – ha dichiarato – sapevo che quello sarebbe stato uno dei momenti più importanti della mia vita ma ero troppo emozionata per rendermene davvero conto” . La bella Sara ha poi chiarito: ”questo traguardo rappresenta per me il coronamento di anni di sacrificio e lavoro. Ho iniziato perchè volevo mantenere i miei studi senza gravare sulle spese dei miei genitori e rivendico orgogliosamente tutto il mio percorso”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

SARA CROCE È MADRE NATURA A CIAO DARWIN 2019

Sara Croce è Madre Natura nella sesta puntata di Ciao Darwin 8. Fa dunque il suo debutto in questa stagione del programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti una modella italiana. Quella di oggi sarà allora una puntata a tinte tricolori grazie alla bella modella pavese. Dopo Ema Kovac, Angelina Michelle, Vanja Josic, Cicleys Zelies e Sara Vulinovic, è il turno di Sara Croce, alta un metro e ottantadue centimetri con forme mozzafiato. Le sue misure sono infatti 82-59-89. Occhi blu, capelli biondi e fisico statuario per la 21enne di Garlasco, paragonata a Eva Kant ed Eva Herzigova. La Madre Natura di oggi ha partecipato a Miss Italia nel 2017, edizione nella quale si è classificata al quarto posto. Arrivata ad un soffio dal podio, fu protagonista di un siparietto simpatico con Christian De Sica, invece stavolta dovrà assistere alle gag di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. L’account Instagram di Sara Croce (clicca qui per visualizzarlo) è abbastanza seguito: conta circa 30mila seguaci, ma è un numero destinato a salire dopo la puntata di Ciao Darwin 8 di oggi.

SARA CROCE: ETÀ E CURIOSITÀ SU MADRE NATURA

Chi è Sara Croce? Diplomatasi al liceo di Scienze Applicate, ora studia alla facoltà di comunicazione d’impresa allo IULM di Milano. Ma nella sua vita non c’è solo lo studio: la 21enne di Garlasco è appassionata di fitness e moda, infatti ha lavorato come modella per agenzie importanti. La sua aspirazione però è sempre stata quella di sfondare nel mondo dello spettacolo, e la partecipazione a Ciao Darwin 8 come Madre Natura rappresenta un bel trampolino di lancio per lei. Ma le curiosità non finiscono qui: è tifosa del Milan, ama i cavalli e ha studiato canto nella scuola di Ron, sebbene preferisca tendenzialmente l’Heavy Metal come genere musicale. Della sua vita sentimentale invece si sa poco, a differenza delle altre modelle che hanno calcato le scale dello studio di Ciao Darwin 8. Dunque non è chiaro se ci sia o meno un fidanzato nella sua vita. Sul suo profilo Instagram ci sono foto che attirano like e commenti: molto apprezzata per le sue foto sexy, si farà conoscere meglio oggi.

DA GARLASCO CON LA PASSIONE PER IL MILAN

Dopo l’esperienza a Miss Italia, conclusa con il quarto posto, Sara Croce ha cominciato a coltivare il sogno della televisione. Da quel momento si sono aperte per lei le porte del mondo della pubblicità e dello spettacolo. Sara Croce è stata ad esempio protagonista di diverse campagne fotografiche di marchi d’abbigliamento e calzature. Inoltre, ha rivestito anche i panni di Eva Kant in una mostra di Enzo Facciolo, che raccontava i 55 anni del fumetto in cui l’eroina femminile era in coppia con il mitico Diabolik. «Per il percorso televisivo, seguo Ilaria D’Amico come spunti, sperando un giorno di diventare come lei. Mi piacerebbe arrivare a presentare un programma sportivo, non fare la valletta», ha dichiarato tempo fa in un’intervista a Fiorentinanews. Dunque, la nuova Madre Natura ha una passione per il calcio. Da tifosa del Milan aveva detto: «Sono distanti i successi di quando in squadra c’erano Kakà e Maldini». E aveva suggerito un talento da acquistare: «ederico Chiesa, ma non credo che il Milan farà un mercato di questo tipo».

Visualizza questo post su Instagram Guardare oltre🔜🌊☀️#buongiornocosì #soon #happydays Un post condiviso da S A R A (@saracroce98) in data: Apr 18, 2019 at 3:28 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA