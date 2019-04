STEFANO DE MARTINO/ Ritorno a Torre Annunziata con la nonna e gli amici (Su di me)

Stefano De Martino sta vivendo un periodo davvero magico della sua vita. Dopo la pace fatta con Belen Rodriguez, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi si gode il successo di “Made in Sud” su Rai2 e non solo. Venerdì 19 aprile, infatti, sarà protagonista del programma “Su di me” trasmesso su Real Time (canale 30 Dt e 160 e 161 di Sky). Si tratta di uno speciale che vedrà Stefano raccontare la sua vita: dagli esordi a Torre Annunziata, piccolo paese della periferia di Napoli, fino alla grande popolarità raggiunta con il talent show televisivo Amici di Maria De Filippi. Un racconto personale per conoscere ancora meglio e nel profondo il conduttore, che da sempre ha fatto della sua “napoletaneità” la sua marcia in più! Quello che attende i fan di Stefano De Martino è un racconto di un ragazzo che ha combattuto contro tutto e tutti per amore della danza, di una passione che, soprattutto al Sud, è destinata alle donne. Nel comunicato ufficiale di Su di me si legge che il viaggio a Torre Annunziata di Stefano De Martino si districherà tra il suo vecchio datore di lavoro, la casa della nonna, il negozio di frutta e verdura dove ha lavorato per due anni ma anche gli amici e la famiglia, coloro che non sempre lo hanno appoggiato in questo suo sogno, tornando indietro di dieci anni tra rivalsa sociale e aspirazioni.

Stefano De Martino a Made In Sud

Non solo ballerino, ma anche conduttore. Stefano De Martino è senza alcun dubbio una delle prime sfide vinte dal nuovo direttore di Rai2 Carlo Freccero, che ha arruolato il ballerino al timone della nuova edizione di “Made In Sud” su Rai2. De Martino, infatti, si sta dimostrando all’altezza del compito, anzi la sua presenza sul palco ha attirato l’attenzione anche di Rai1 visto che molta probabilità il conduttore sarà accanto ad Antonella Clerici nella nuova edizione de “Il treno dei desideri”. Intanto durante l’ultima puntata di “Made In Sud”, Stefano ha conquistato tutti cantando “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri e poco dopo con il divertentissimo siparietto in coppia con Peppe Iodice. Immancabile il nome di Belen, l’ex moglie con cui in questi ultimi mesi ha ritrovato complicità ed affinità.

I social lo acclamano

La performance canora di Stefano De Martino sulle note di “Perdere l’amore” a Made in Sud ha fatto letteralmente impazzire il popolo dei social. “Stefano stasera sta davvero attentando alla mia salute” scrive un utente, ma sono davvero tantissimi i messaggi di approvazione circa la prova canora del ballerino. “Io non mi riprendo più” scrive una ragazza, ma c’è anche chi gli dice “Stefano, tu puoi tutto”. Ma non finisce qui, alcuni telespettatori attenti notano anche la differenza di comportamento di Stefano quando ha ricoperto il ruolo di inviato a L’Isola dei Famosi rispetto a quello di conduttore di Made in Sud: “All’Isola era spento. Non era a suo agio. Ora è una vera esplosione di bravura e simpatia. È rinato. Si vede che quello che sta facendo gli piace”.



