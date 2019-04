Uomini e Donne/ Lo sfogo di Irene Capuano e Ginevra Pisani (Trono Classico)

Sono passate poche settimane dalla fatidica scelta, ma la storia d’amore tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano, nata nello studio del trono classico di Uomini e Donne continua. Felice e innamorata, l’ex corteggiatrice è anche molto presente sui social dove, nelle scorse ore, si è lasciata andare ad uno sfogo sul suo passato. Stando a quello che lei stessa ha raccontato ai followers, Irene avrebbe sofferto molto a causa de lsuo fisico per il quale veniva presa in giro. “Quando ero piccola soffrivo di essere troppo magra, sotto i pantaloni indossavo sempre tre paia di calze per sembrare più in carne”, ha scritto Irene Capuano su Instagram stories. “Mi prendevano in giro, mi dicevano che con quel fisico non sarei arrivata da nessuna parte. Mi chiamavano stuzzicadenti, ho sofferto con il mio corpo”, ha poi aggiunto la fidanzata di Luigi Mastroianni esortando le persone ad accettarsi.

GINEVRA PISANI: “IO E CLAUDIO D’ANGELO NON CI SENTIAMO PIU'”

La storia d’amore tra Ginevra Pisani e Claudio D’Angelo è ufficialmente finita. Ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, Ginevra Pisani si è lasciata andare ad uno sfogo svelando nuovi dettagli sulla fine della relazione. “Io e Claudio non ci sentiamo più se non per questioni burocratiche, dato che abbiamo vissuto sotto lo stesso tetto. Lui ha accettato la mia decisione, è più sereno, l’ho visto di recente quando sono stata nella casa dove vivevamo a prendere delle cose. Sta cercando di andare avanti, anche alla luce di nuovi cambiamenti. […] Io invece sono a Napoli con la mia famiglia e pienamente concentrata sulla mia crescita, personale e professionale. Va sicuramente meglio rispetto a un paio di mesi fa”, ha confessato Ginevra che, per il momento, è concentrata sulla sua carriera di influencer sperando di poter trovare presto la persona giusta con cui costruire una storia importante.

