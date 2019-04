Uomini e Donne/ Trono Over: Ursula Bennardo al quarto mese: la dedica a Sossio

Come procede la gravidanza di Ursula Bennardo? Come ben sapete, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne, ha deciso di ritornare tra le braccia di Sossio Aruta, lasciando il programma con lui ed accettando la sua proposta di matrimonio. L’ex re leone del calcio, oltre a trasferirsi da lei e cambiare radicalmente la sua vita per amore, ha deciso di formare una nuova famiglia insieme all’attuale fidanzata. Per questo motivo, nonostante i figli di lei e lui, hanno deciso di mettere al mondo con estrema gioia, un altro bambino. Nonostante sperassero potesse trattarsi di una femminuccia (entrambi hanno solamente dei maschietti), Ursula dovrebbe aspettare un altro bambino (questo almeno, secondo gli ultimi indizi di un famoso ciuccio di colore azzurro, comparso tramite le foto social postate su Instagram). Queste però, sono ancora supposizioni e la notizia effettiva del sesso del nascituro, non è stata diramata.

Uomini e Donne Over: Ursula al quarto mese, il messaggio

Se la figlia di Sossio e Ursula fosse una femminuccia, si chiamerà Bianca, come la mamma di lui. Di contro, se fosse un maschietto, l’ex campione di calcio vorrebbe mettergli il suo nome con l’aggiunzione di Junior. Dopo la grande crisi affrontata nel corso di Temptation Island Vip, per la coppia questo è un momento d’oro, ricco di amore ed emozioni positive da vivere insieme e condividere con i rispettivi follower. Oramai ciò che è successo in Sardegna ed anche negli studi Elios del trono over di Uomini e Donne, possono considerarsi solamente dei ricordi da archiviare e non si ripeteranno più. Sossio pare avere messo la testa a posto e il trasferimento nella città di lei, ne è la viva conferma. Ursula attualmente è al quarto mese di gravidanza e l’ex dama ha deciso di “festeggiare” con una fotografia condivisa sui social: “Stanno ormai sparendo gli addominali… diventerò sempre più comoda per te amore mio…Quarto mese per noi… @sossioarutaofficial si inizia a vedere anche vestita dai”. Dopo la gioia di Sossio e Ursula, attualmente hanno regalato tante emozioni anche Jara e Nicola, arrivando in studio e raccontando la loro vita insieme dopo il programma.

