Veronica Lepri/ Video, “Rosso pregiato”: che coppia con Benedetta! (Ciao Darwin 8)

I contenuti social di Veronica Lepri sono sempre utili per tutti i fan di Ciao Darwin 8, che possono così rivedere alcune clip e momenti top della puntata trasmessa. In particolare il video del balletto della scorsa settimana, quando al ritmo di un mixato Hey Sexy Lady di Shaggy il corpo di ballo ha offerto al pubblico da casa una nuova coreografia mozzafiato. In stile Queen, un nuovo tributo a tutte le persone che sostengono il programma e che dimostra le abilità in pista delle professioniste di Canale 5. “Siete tantissimi e ci regalate tantissima energia”, dice la Lepri ringraziando tutti i sostenitori. Clicca qui per rivedere il video di Veronica Lepri.

Veronica Lepri, Ciao Darwin 2019: una rossa dallo sguardo magnetico

Veronica Lepri è la rossa dallo sguardo magnetico di Ciao Darwin 2019. Si mostra poi in un altro post, di profilo e vestita con un costume di scena che ancora una volta lascia spazio alla sua nudità. Momenti felici che poi vengono annullati di fronte alla tragedia che ha colpito la cattedrale di Notre Dame in questi ultimi giorni. La ballerina ha infatti pubblicato una foto del disastro, citando una frase della canzone di Riccardo Cocciante dal titolo Le campane, tratto dal disco Notre Dame de Paris. A poche ore dall’inizio della nuova puntata, Veronica ci regala poi un altro scatto della diretta, questa volta al fianco della collega Benedetta Piacentini. “Rosso pregiato”, scrive per sottolineare la sfumatura delle chiome di entrambe, diverse e simili allo stesso tempo.

L’ultimo balletto





© RIPRODUZIONE RISERVATA