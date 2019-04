Amedeo Goria/ “L’amore per Maria Teresa Ruta, i tradimenti e l’incubo delle molestie”

Amedeo Goria a La Vita in Diretta ha ripercorso le tappe della sua carriera e i momenti più importanti della sua vita privata. «Sono stato un giornalista puro, ho fatto anche il corrispondente. Poi sono andato a Milano, dove ho conosciuto la mia attuale ex moglie. Ho provato a fare tante cose…», racconta rapidamente al conduttore Tiberio Timperi. L’uomo ha parlato anche del suo aspetto fisico, ammettendo di aver inviato i belli della tv agli inizi della sua carriera. Poi si collega da Roma la figlia Guenda, che rivela: «Mio papà è un conte». Poi mostra le foto di famiglia. Inevitabilmente si parla di Maria Teresa Ruta e dei loro 12 anni di matrimonio: «Ho avuto qualche scappatella e lei mi ha sorpreso, quindi per il 75% la fine del matrimonio è colpa mia. Lei non passava forse a niente, e forse aveva anche ragione». Di fronte a questa confessione il conduttore lo riprende: «Beh davanti al tradimento…». E allora lui ammette: «Vabbè dai al 100% è colpa mia». Il conduttore lo punzecchia: «Non sei un adone e l’hai conquistata».

AMEDEO GORIA, DA MARIA TERESA RUTA ALL’INCUBO DELLE MOLESTIE

Sempre a proposito della fine del loro matrimonio, Amedeo Goria ha dichiarato: «Forse si è presa il bruttarello pensando che non l’avrebbe mai tradita». La figlia Guenda da Roma invece rivela che suo padre quando si tratta di Maria Teresa Ruta balbetta. «Provate a fargli dire il suo nome…». E infatti Amedeo Goria balbetta quando gli viene chiesto di pronunciare il nome dell’ex moglie. Ma si parla a La Vita in Diretta anche del rapporto con i figli. «Cerco di recuperare il tempo perduto. Posso litigare con tutti, ma non con i miei figli. Se tornassi indietro, starei più vicino a loro. Mi sono mancati». E su questo ha riflettuto molto. «Meritavano più impegno e tempo». Allora risponde la figlia Guenda che si commuove: «È un papà eccezionale, ha recuperato quel tempo che non abbiamo vissuto». Si parla anche delle accuse di molestie sessuali risalenti al 2005. «È stato un incubo, ma è una vicenda archiviata. Le accuse erano infondate ma ci fu una strumentalizzazione televisiva», ha raccontato Amedeo Goria, spiegando di non serbare rancore. «L’unico dispiacere è che per quella vicenda ne abbiano sofferto i miei famigliari». Infine, un’ultima considerazione su Maria Teresa Ruta: «Se è un capitolo chiuso? Chiedetelo a lei, io sono single. Se sono innamorato di lei? Mi ha dato due figli, mi ha arricchito… Ora la sento poco, vorrei sentirla di più».

