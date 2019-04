Amici 18/ Sfogo dei ragazzi dopo il serale: Valentina e Umberto in lacrime

Sono state tante le emozioni dei ragazzi di Amici 18 prima, durante e dopo il serale. La squadra Blu e quella Bianca hanno affrontato molte sfide ma anche tante emozioni e qualche polemica. A riceverne più di tutti è stato Mowgly, eliminato di questo primo serale. Loredana Bertè ha avuto parole dure per il ballerino della squadra Blu che, in pubblicità, ha però replicato: “Non sono affatto d’accordo con le parole della signora Bertè. Lei non può sapere quello che ho fatto, le sfide e le competizioni che ho vinto. Non sono d’accordo”. L’eliminazione di Mowgly ha scosso la squadra Blu, che si sfoga subito dopo la fine della puntata. La più provata è Valentina che è in lacrime. A consolarla è Vincenzo ma la ballerina è determinata: “La prossima volta dobbiamo fargli il c*lo! Dobbiamo dare il massimo” dichiara.

LE EMOZIONI DEI RAGAZZI DOPO IL SERALE

Le emozioni dei ragazzi di Amici 18 non sono soltanto negative. Molto felice ed entusiasta è Tish che è tornata a cantare con Alberto. “Dopo tanto tempo sono tornata a cantare con Alberto, una vera e propria reunion ed è andata benissimo. Sono molto felice” ammette la cantante. Ma bellissime emozioni sono arrivate anche per Vincenzo, che ha ricevuto una sorpresa da suo padre, così come Umberto che la stessa sorpresa l’ha ricevuta da sua sorella. “È la sorpresa più bella che potevate farmi, mia sorella è tutto per me. Sono emozionatissimo” ammette Umberto in un break pubblicitario, ancora in lacrime per le bellissime emozioni ricevute. Il pubblico ora attende con ansia la prossima puntata del serale che, ricordiamo, andrà in onda sabato prossimo su Canale 5.

