Amici 18 vs Ballando con le stelle/ Prima vittoria di Canale 5: ci riprova con Albano

Sabato 30 marzo sono andate in onda le prime puntate dei due programmi di punta delle reti Rai e Mediaset: Ballando con le stelle e Amici di Maria De Filippi. Tante sono state le novità alle quali il pubblico da casa ha risposto con grande interesse. Ma partiamo da Ballando con le stelle, la prima puntata dello “show” è stata dedicata a Sandro Mayer, con il ritiro “virtuale” del suo microfono (come fanno nel calcio con le maglie dei giocatori più autorevoli). Immancabile, inoltre, un accenno anche a Bibi Ballandi, scomparso lo scorso anno. Successivamente alla toccante e commovente introduzione, Milly Carlucci ha dato il via alla gara tra i tredici concorrenti, che si è conclusa (a sorpresa) senza nessuna eliminazione. Standing ovation per Nicola Dutto, ballerino per una notte. Il motociclista professionista di Beinette, perse l’uso delle gambe nel 2010, dopo un grave incidente in moto. Ma come tutti i grandi campioni, ha trovato la forza dopo la riabilitazione, per tornare a correre, diventando il primo pilota paraplegico a gareggiare in un mondiale con atleti “normodotati”. Nella programma del sabato sera di Rai 1, ha portato la propria esperienza di coraggio e forza di volontà. Questo spesso non viene sottolineato, ma alle due regine della tv italiana va un plauso in più per aver sempre, e sottolineo sempre, dando spazio anche ad artisti con una disabilità, dimostrato che non esiste ostacolo nella vita che non possa essere superato, perché come diceva (Thomas Bernhard) scrittore, drammaturgo, poeta e giornalista austriaco, tra i massimi autori della letteratura del Novecento: “Ogni persona è un essere unico e di fatto, preso di per se stesso, la più grande opera d’arte di tutti i tempi“.

Amici 18: l’importanza del televoto

Ma tornando ai due programmi del sabato sera, per quanto riguarda Amici 18 invece, il talent della De Filippi ha vinto la prima sfida auditel tra i due programmi in oggetto, e il primo eliminato è stato il ballerino della squadra blu Mowgly . Rispetto allo scorso anno tante le novità, oltre ai professori, alla bravissima Loredana Berté unico giudice del programma, all’eccellente direttore artistico Giuliano Peparini, Luciano Cannito e Beppe Vessicchio nelle vesti di opinionisti (peccato nella prima puntata poco parlanti), i due coach Ricky Martin e Vittorio Grigolo, quest’anno è stata data la possibilità anche al pubblico a casa attraverso il televoto, di poter salvare da una possibile eliminazione un allievo scelto dai coach dopo la fine della prima e seconda partita tra le squadre. Grandissima opportunità questa per il pubblico a casa, che sicuramente sarebbe ancora più contento se avesse sempre attraverso il televoto anche la possibilità di poter scegliere alla fine chi eliminare. Infine, da indiscrezioni delle ultime ore, uno degli ospiti della prossima punta del serale di Amici dovrebbe essere il grande Albano.

