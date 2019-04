Armando e Barbara, lite a Uomini e Donne/ Video: “Sei un uomo arrogante, senza gusto”

Grosse polemiche nello studio di Uomini e Donne quando al centro dello studio siete Armando Incarnato. Il cavaliere sta uscendo con Roberta Di Padua ma le cose vanno male. Lei lo accusa di essere totalmente assente la sera e di non essere mai riuscita a sentirlo al telefono. “Lo ha sempre staccato!” ammette la dama, ma lui replica “Ma se tu vai a dormire sempre alle dieci? Io alle dieci mi faccio una doccia ed esco”. Lo scontro si conclude con la decisione di chiuderla qui ma, dal suo posto, Barbara De Santi prende parola per dire la sua su Armando. “Ma io mi chiedo, come si fa ad apprezzare un uomo così? Un uomo arrogante, che parla così alle donne… proprio non lo capisco” e aggiunge “Poi vorrei capire chi ti veste perché sei di un gusto orrendo. Proprio di cattivo gusto, è come un pugno in un occhio!”

LITE TRA BARBARA E ARMANDO

I toni di Armando Incarnato si accendono. Il cavaliere di Uomini e Donne non ci sta e risponde duramente a Barbara De Santi: “Non mi interessa se sei una donna o un uomo. Se mi manchi di rispetto io ti rispondo comunque allo stesso modo” – e aggiunge – “Ma poi che stai dicendo? Che ne sai tu di quello che faccio”. I toni sono accesi tra i due che, a Uomini e Donne, hanno sempre palesato poca simpatia reciproca. Ma Armando finisce al centro della polemica anche perché sono tante le segnalazioni che arrivano sul suo conto alla redazione di Uomini e Donne. Lo conferma Gianni Sperti ma anche Maria De Filippi e la stessa Roberta che ammette di aver ricevuto alcuni messaggi sul suo conto.



