Barbara D’Urso show con “il pastore e la pastora”/ “Gesù non regala il Range Rover”

Momenti di forte tensione durante un collegamento di Barbara D’Urso a Massa Carrara con l’officina del “pastore e la pastora”. Non siamo di fronte ad una nuova serie televisiva dai contorni meccanico-bucolici bensì dinanzi ad un marito e una moglie che, secondo le segnalazioni arrivate al programma di Canale 5, sostengono di essere “prescelti da Dio” e di intercedere per Gesù Cristo con guarigioni e purificazioni. Sembra essere il classico copione del santone che chiede soldi in cambio di presunte guarigioni ai propri adepti. E in effetti il pastore Paolo, pur specificando con un arzigogolato giro di parole e citazioni di versetti della Bibbia che lui si limita a portare la parola di Dio ma non ha potere curativo, ammette che sì, qualche “regalo” c’è stato. Regalo, offerta, pensiero: la sostanza è che c’è stato qualcuno che al pastore e alla pastora ha comprato un Range Rover. Barbara D’Urso si scalda, dall’officina pure e…

BARBARA D’URSO, SCONTRO COL PASTORE E LA PASTORA

Il pastore Paolo ha la risposta pronta, va detto. Barbara D’Urso però insiste, sfora addirittura lo spazio dedicato al gossip pur di andare fino in fondo ad una questione che ritiene vitale per i telespettatori da casa: “Se avete male alla milza andate da un medico”. Il pastore replica che lui non ha mai detto di rinunciare alla medicina ufficiale ma quando si tratta di smentire in maniera categorica il suo ruolo da “mediatore” tra Gesù e i malati vacilla. La conduttrice insiste poi sulla questione di fondo: “Possibile che Gesù ti abbia detto di farti regalare un Range Rover piuttosto che un Rolex dopo essere stato vicino spiritualmente ad una persona?”. Lì “il pastore” replica e va sul personale:”Barbara a te non ha mai fatto nessuno dei regali?”. La padrona di casa risponde a tono: “a parte che io non accetto quasi mai regali da nessuno, poi se qualcuno me li fa non è certo perché sto vicino spiritualmente ad una persona eccetera eccetera, al limite prendo un rosario e un crocifisso”. La questione non finisce qui, perché dall’officina del pastore e della pastora si leva un tifo da stadio quando una delle adepte sottolinea che la D’Urso crede alla versione di una contro la parola di decine di persone. Sulla scena irrompono così i “fedelissimi” del pastore, apparentemente felici e contenti, e c’è chi chiama in causa anche la fede della conduttrice per Medjugorie come luogo di culto, chiamando in causa anche i presunti “affari” relativi alle offerte. La D’Urso si scalda:”La Madonnina non mi diceva cosa dovevo regalare ad un pastore!”. Il pastore prova a glissare: “Dio ti benedica!”. E la pastora aggiunge “col cuore”. Una presa in giro che Barbara, fiume in piena, non accetta:”Sì, col cuore. Te lo dico io col cuore. Dio se vuole mi benedice per fatti suoi, non c’è bisogno che lo faccia tu!”.

