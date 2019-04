Belen Rodriguez/ Dal bacio con Stefano De Martino alla “conferma” social: ultime news

Se tanti indizi fanno una prova non dovrebbero ormai esserci più dubbi sul fatto che Belen Rodriguez e Stefano De Martino siano tornati insieme. Se gli avvistamenti e le dichiarazioni degli ultimi mesi non fossero bastate, la prova di questo ritorno di fiamma è arrivata con il video – ormai virale – di Belen e Stefano in discoteca, abbracciati in un romantico bacio. Un video che fa sognare i fan e che va ad aggiungersi all’avvistamento dei due a Napoli, assieme al figlio Santiago. Un quadretto di famiglia che i tantissimi fan della coppia attendevano di rivedere da tempo, così come ora si attende l’annuncio ufficiale della showgirl e del conduttore di Made in Sud che, al momento, continua a tardare. Anzi, sui social si protrae un silenzio ritenuto da molti “forzato”, viste quelli che poi sono gli atteggiamenti dei due in pubblico.

PRESTO LA CONFERMA SOCIAL DI BELEN?

“Se in discoteca, davanti a decine di persone, vi baciate, perché in tv negate e non dite nulla?” scrive infatti qualcuno, commentando Belen Rodriguez su Instagram che, anche di fronte agli ultimi gossip, mantiene il totale riserbo e non replica. Eppure, solo pochi giorni fa, è stata proprio la showgirl argentina – ultimamente impegnata con la conduzione della nuova edizione di Colorado – ad ammettere: “C’è stato un riavvicinamento. Sono questioni delicate e c’è una famiglia di mezzo con un bambino. Se parlo e dico delle cose che poi non si avverano faccio delle brutte figure. Ci vado molto piano perché sono maturata”. È probabile che, di fronte alle ultime novità, Stefano e Belen si decidano a confermare che l’amore è tornato visto che, in questo caso, anche il loro silenzio lo conferma.

