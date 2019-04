Gemma Galgani piange per Stefano/ Segnalazione a Uomini e Donne: Simona svela tutto

Nuova delusione per Gemma Galgani nel corso della nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne. Sappiamo che la dama è uscita a cena con Stefano, un affascinante cavaliere più giovane di quasi 20 anni. Una cena che non ha avuto conseguenze, se non numerose telefonate tra i due che sembravano aver fatto nascere una certa sintonia. Gemma ammette di essere affascinata da lui ma Stefano sta al contempo conoscendo Simona, che rimane scossa e provata da quanto apprende in studio. Nasce una lite che si conclude con il cavaliere che decide di chiudere con lei. Simona però non ci sta e porta a galla un messaggio vocale inviatole da Stefano proprio poco prima della cena con Gemma Galgani. In questo il cavaliere si dice per nulla entusiasta della cena e, anzi, speranzoso del fatto che potesse finire in breve tempo; il tutto con parole abbastanza forti.

GEMMA IN LACRIME PER STEFANO: LO SFOGO IN STUDIO

L’ascolto di queste parole nello studio di Uomini e Donne lascia scossa Gemma Galgani che non riesce a trattenere le lacrime. Poi si rivolge a Stefano e sbotta: “Sono molto amareggiata perché mi ha completamente depistata per come abbiamo parlato una settimana. Potevi dirmelo, non eri obbligato ad uscire a cena con me. Sei stato tu a dirmi ‘Vediamoci a cena’, sei tu che me lo hai proposto. Il resto l’ho fatto io ma sei tu che hai invitato me.” Lui conferma le parole di Gemma ma cerca di farle capire che parte del discorso del messaggio vocale è riferito non a lei e alla loro cena ma ad altre questioni personali, omesse da Simona. Gemma però non gli crede e scoppia in lacrime.

