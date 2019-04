Gian Battista Ronza cacciato da Maria De Filippi?/ Uomini e donne, oggi la verità o..

Non è la prima volte che una lite annunciata non va in onda a Uomini e donne e i fan temono che anche per Gian Battista Ronza possa essere così. Il cavaliere del trono over ci ha tenuto impegnati in questa settimana tra polemiche, accuse e video rivelatori e mentre la sua lite con Valentina si è spostata sui social, oggi i fan si aspettano di vedere quella con Maria De Filippi e non solo. Dopo essere stato mandato via, il cavaliere è tornato più e più volte in trasmissione etichettandosi come parte lesa della situazione, annunciando chiarimenti e possibili nuovi legami nello studio di Uomini e donne, ma alla fine il passo falso che forse tutti stavano aspettando è arrivato, anche se lui continua a negare. Cosa succederà e cosa andrà o non andrà in onda?

IL GESTO DI GIAN BATTISTA E LA REAZIONE DELLA DE FILIPPI

La nuova puntata di Uomini e donne porterà al centro dello studio di nuovo dame e cavalieri del trono over ma sembra proprio che questa volta le accuse arrivino da dietro le quinte dove Gian Battista Ronza è rimasto per alcuni interminabili minuti. Secondo quello che si evince dalle anticipazioni de Il Vicolo delle News sembra proprio che il cavaliere si sia spazientito tanto da prendersela con tutti, anche con una delle assistenti di Maria De Filippi rea di aver cercato di farlo calmare annunciando il suo arrivo nello studio. A quanto pare, almeno secondo quanto raccontato in studio, Gian Battista Ronza non si è limitato ad usare le parole ed è arrivato a strattonare la ragazza. Maria De Filippi ha deciso di chiamare in studio la sua assistente per chiedere se l’accusa di Gianni Sperti fosse vera e lei ha confermato. Proprio la conduttrice a quel punto ha perso la pazienza mandando via dallo studio Gian Battista Ronza e invitandolo a non tornare più in trasmissione perché certe cose non solo assolutamente tollerate. Cosa andrà in onda di tutto questo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA