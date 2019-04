GIANLUCA MASTELLI, COMPLEANNO SENZA LUCIA BRAMIERI?/ Video: “festeggio con i miei…”

Gianluca Mastelli compie oggi, martedì 2 aprile, gli anni e l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, oggi fidanzato di Lucia Bramieri, ha annunciato che trascorrerà e festeggerà il suo compleanno con delle persone davvero speciali ovvero i genitori. Con un video pubblicato su Instagram in cui si mostra sorridente e sereno, infatti, Gianluca Mastelli spiega che, nonostante gli anni siano ormai tanti dal momento che si sta avvicinando alla cinquantina, è felice ed entusiasta di festeggiare il giorno del suo compleanno. I followers, però, si chiedono se Gianluca condividerà un giorno così importante anche con Lucia Bramieri che ha scelto di dargi fiducia e continuare a conoscerlo in attesa di capire davvero se se i pettegolezzi sul suo conto di cui ha parlato Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, siano veritieri. Nel video pubblicato su Instagram, infatti, Mastelli non nomina Lucia: lo farà con un video successivo?

Gianluca Mastelli: “festeggerò il mio comleanno con i miei genitori”

“Oggi è 2 aprile, quindi il giorno del mio compleanno” – esordisce Gianluca Mastelli nel video. “E’ un giorno particolare che mi emoziona sempre anche se gli anni sono diventati tanti perchè siamo vicini alla cinquantina”, dice il fidanzato di Lucia Bramieri che, poi, coglie l’occasione per ringraziare Barbara D’Urso “per avermi invitato nel suo salotto per poter replicare alle tantissime e numerose accuse che ho ricevuto in questi giorni. Ricordo che non ho ucciso nessuno, violentato nessuno, commesso reati però va bene. Il gossip lo accetto perchè fa parte di questa realtà. Anzi serve anche per migliorarmi, per raffozzarmi. Ogni giorno lo faccio lavorativamente parlando ed è anche giusto farlo extralavorativamente”, spiega Gianluca che prima di salutare i followers svela che trascorrerà la serata con i suoi genitori.





