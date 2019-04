Grande Fratello 16/ Kikò Nalli e Ivana Icardi nel cast? Le anticipazioni della d’Urso

L’Isola dei Famosi 2019 chiude i battenti ma non c’è tempo per le malinconie. Il lunedì sera di Canale 5 rimane infatti dedicato al reality. Barbara d’Urso è pronta a scendere in campo con la nuova edizione del Grande Fratello (la sedicesima) che, come quella dello scorso anno, sarà “ibrida” e cioè composta da concorrenti noti e volti sconosciuti al pubblico. “Sarà una edizione con un cast molto variegato, – ammette la d’Urso alle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni – avremo personaggi totalmente sconosciuti e altri che magari si sono già fatti conoscere per motivi legati al gossip e all’attualità. Sarà una bella alchimia”. Barbara conferma anche che, come lo scorso anno, tutti le sue trasmissioni saranno ‘collegate’ al reality: “Ci sarà una bella sinergia tra il Gf e gli altri programmi che conduco”.

I PRIMI NOMI DEL CAST DEL GRANDE FRATELLO 16

Così come accaduto lo scorso anno, anche la nuova edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso ci saranno volti che frequentano abitualmente i suoi salotti. Come conferma Tv Sorrisi e Canzoni, ad entrare nella Casa di Cinecittà dovrebbero esserci: Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari; Ivana Icardi, sorella del calciatore dell’Inter Mauro; Mila Suarez, ex fidanzata dell’attore Alex Belli e già tentatrice di Temptation Island; Cristian Imparato, bambino prodigio del talent-show Io Canto e ultimamente al centro delle polemiche per sospetti “ritocchini” alle labbra (di recente ospite a Live – Non è la d’Urso). Ormai certi invece i due opinionisti che accompagneranno Barbara d’Urso in questa avventura: si tratta di Cristiano Malgioglio ed Iva Zanicchi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA