GROTTE DI FRASASSI/ Video, Alberto Angela: “le più belle al mondo” (Meraviglie)

Le Grotte di Frasassi saranno protagoniste del viaggio che Alberto Angela compirà durante una nuova puntata di Meraviglie – La Penisola dei Tesori, in onda martedì 2 aprile su Rai Uno. La bellezza e l’atmosfera suggestiva delle grotte, riprese dalle telecamere rai lo scorso dicembre, saranno oggetto del documentario che nasce con l’intenzione di mostrare al pubblico italiano quante e quali splendide realtà nasconde la nostra penisola. “Queste grotte sono senza dubbio le più belle del mondo”, ha affermato Alberto Angela appena varcata la soglia della Sala Abisso Ancona, tra le più suggestive del complesso. “Ringrazio tutta l’organizzazione delle Grotte di Frasassi per averci accolto con grande calore e per averci sostenuto in ogni necessità“, ha proseguito emozionato il conduttore. Alberto Angela, nei tre intensivi giorni di riprese in loco, ha più volte sottolineato quanto particolari e uniche fossero le grotte che stava visitando, richiedendo spesso ai cameraman inquadrature e panoramiche interne appositamente studiate per mostrare al pubblico l’ineguagliabile bellezza del luogo.

Dalle Grotte di Frasassi al Sud Sudan

Le Grotte di Frasassi sono state oggetto, qualche giorno fa, della visita del sindaco di Giuba, capitale del Sud Sudan, accolto dal primo cittadino di Genga, Giuseppe Medardoni, che ha omaggiato gli ospiti con libri e illustrazioni del luogo riconosciuto come complesso ipogeo tra i più noti a livello internazionale. I due sindaci hanno visitato le Grotte prima di recarsi presso il Consorzio Grotte di Frasassi, a cui si devono la maggior parte delle iniziative che coinvolgono il sito ipogeo. La visita, oltre ad essere un importantissimo evento istituzionale, ha segnato in maniera più forte e concreta l’importanza e la notorietà di cui godono le Grotte di Frasassi a livello mondiale. Non a caso, proprio a Genga-Frasassi, si è svolto anche il Congresso ISCA, convention delle maggiori grotte turistiche al mondo a cui hanno partecipato ben 45 delegazioni provenienti da tutti i continenti. Le telecamere di Meraviglie puntate sulle grotte andranno a rafforzare ulteriormente l’internazionalità del sito, la cui reputazione è in costante crescita.

Frasassi – Urbino: una rete di promozione turistica

L’8 marzo, nel giorno della Festa della Donna, anche le Grotte di Frasassi hanno voluto omaggiare le visitatrici di sesso femminile. Per l’occasione, infatti, è stato predisposto un biglietto scontato di 3 euro, così che le signore potessero essere stregate dalla bellezza delle grotte pagando un prezzo ridotto. Non è la prima volta che le Grotte di Frasassi propongono delle tariffe scontate, probabilmente anche per la volontà di farsi conoscere agli occhi di tutti i turisti, italiani e non. Più di recente è stata stipulata una nuova convenzione che prevede lo sconto di 2 euro per chi esibisce il ticket del Palazzo Ducale di Urbino e viceversa. Si tratta di una fitta rete di interventi di promozione del territorio e dei siti turistici che lo caratterizzano, come ha spiegato il Vicepresidente del Consorzio Grotte di Frasassi, Riccardo Strano. L’iniziativa punta alla creazione un’offerta turistica più ampia, che non si limita ai confini comunali ma che crea un vero e proprio sistema di bellezze culturali e ambientali.





