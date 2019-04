I dominatori della prateria/ Su Rete 4 il film con Don Murray (oggi, 2 aprile 2019)

Nel cast Don Murray

Oggi, martedì 2 aprile, alle 16,50 su Rete 4 va in onda “I dominatori della prateria” (titolo originale “The Plainsman“), film western del 1966 diretto da David Lowell Rich. Si tratta del remake in technicolor del film western “La conquista del West” del 1936 di Cecil B. DeMille, con protagonisti Gary Cooper e Jean Arthur. La sceneggiatura del film di DeMille si basava sulle storie di Courtney Ryley Cooper e sul romanzo “Wild Bill Hickok, the Prince of the Pistoleers” di Frank J. Wilstach. Il film western del 1966 vede come protagonisti Don Murray nei panni di Wild Bill Hickok, Guy Stockwell come Buffalo Bill Cody e Abby Dalton nei panni di Calamity Jane.

I dominatori della prateria, la trama del film

Calamity Jane (Abby Dalton), mentre guida una diligenza, dà a Hickok un passaggio per il forte, dove il tenente Stiles (Bradford Dillman) sembra indifferente all’avvertimento di Hickok che i Cheyenne sono ora armati di fucili. Al saloon, Wild Bill Hickok incontra il vecchio amico Buffalo Bill (Guy Stockwell) e vede un giocatore di nome Lattimer che bara a poker (Ed Binns). Crazy Knife e i suoi uomini prendono come prigioniera Calamity Jane e Lattimer risulta essere il fornitore di fucili degli indiani. Hickok riesce a salvare Jane, che lo ama, e al forte arriva un nuovo ufficiale al comando, il generale Custer (Leslie Nielsen).

© RIPRODUZIONE RISERVATA