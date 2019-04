Il Collegio 2/ Roberto Magro a rischio: sarà espulso? (Replica)

Martedì 2 aprile, in prima serata su Raidue, va in onda la replica della terza puntata della seconda stagione de Il Collegio, il docu reality dedicato ai ragazzi di età compresa tra i 13 e i 17 anni che abbandonano il proprio tempo per immergersi nella realtà degli anni 60’ scoprendo quella che era la scuola di quel periodo. Partito come un esperimento, Il Collegio, dopo il successo della prima edizione, è stato riconfermato per altre due stagioni. Il successo ottenuto da Il Collegio 3 ha così convinto Raidue a trasmettere le repliche della seconda stagione confermando anche la realizzazione di una nuova edizione della prossima stagione televisiva. Cosa accadrà, dunque, nella terza e penultima puntata de Il collegio 2 ha incollato davanti ai teleschermi 1.067.000 spettatori pari al 4.8% di share? Andiamo a scoprirlo insieme.

IL COLLEGIO 2: ROBERTO MAGRO ESPULSO

Ne Il Collegio 2 inizia una nuova settimana. Nonostante l‘avventura sia per volgere al termine, i ragazzi continuano ad essere insofferenti alle rigide regole dell’istituto. A farne le spese, questa sera, sarà Roberto Magro che pagherà le sue intemperanze con l‘espulsione a poche settimane dall’esame finale. Roberto, infatti, per restare nell’istituto deve superare un esame, ma purtroppo, la sua preparazione è insufficiente e per il preside non c’è altra soluzione. “Lei ha avuto comportamenti inadeguati, le è stata data una seconda possibilità di riscatto con lo studio e l’impegno, abbiamo valutato con i professori il suo esame straordinario. Ha mostrato gravi lacune, il suo esame nel complesso è stato insufficiente, il suo percorso all’interno del Collegio termina qui”, sentenzia i capo dell’istituto con i compagni che si rammaricano per il destino di Roberto.

IL TEMA DELL’IMMIGRAZIONE E NUOVI AMORI

Durante le lezioni che si tengono ne Il Collegio, i ragazzi affrontano temi importanti come quello dell’immigrazione. Le ragazze, però, sono anche alle prese con l‘educazione domestica, materia che negli anni ’60 faceva ancora parte delle materie scolastiche. Le ragazze, così, devono imparare a stirare, ma anche a preparare il pranzo. Tra una lezione e l‘altra, inoltre, nascono anche amori. Se Michelle è triste per l‘espulsione di Roberto, all’orizzonte c’è una nuova coppia, quella formata da Federico ed Elisabetta con quest’ultima che, però, è gelosa degli sguardi che lui riserva a Maddalena. Nonostante la vita nel collegio non sia facile, per i ragazzi che hanno rinunciato alle proprie abitudini, non mancano le sorprese. Tutti, infatti, hanno la possibilità di leggere le lettere delle proprie famiglie. Nonostante la lettera, però, Marco continua a sentire la nostalgia di casa e chiede al preside di poter tornare a casa. Il capo dell’istituto accoglie la richiesta dello studente che conclude così in anticipo la sua avventura.





