IL SEGRETO, PUNTATA SERALE/ Anticipazioni 2 Aprile: Elsa in pericolo, tra Fernando e Gonzalo…

Le emozioni che regala Il Segreto continuano. Oggi, martedì 2 aprile, la soap opera spagnola torna in onda con un doppio appuntamento. Oltre a quello pomeridiano delle 16.20 su canale 5, infatti, Il Segreto vi aspetta anche alle 21.25 su Rete 4 con una puntata imperdibile e ricca di colpi di scena. Al centro della trama ci sarà non solo Elsa, ancora in pericolo anche dopo la morte del padre con Antolina, disposta a tutto pur di liberarsi della sua presenza ed essere finalmente libera di vivere il proprio matrimonio con Isaac, ma anche la guerra tra Fernando e Gonzalo. Quest’ultimo, tornato da Cuba per vendicarsi di tutto il male subito, rivendica la propria parte di eredità dopo la morte di Donna Francisca. Il figlio di Olmo Mesìa, però, non sembra intenzionato a concedergli ciò che chiede senza ottenere nulla in cambio, ma andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le anticipazioni della puntata serale.

IL SEGRETO: IL FUNERALE DI DON AMANCIO E I SOSPETTI DI ELSA

Dopo aver ucciso Amancio e aver colpito Elsa, Antolina è convinta di aver eliminato tutto ciò che le impedisce di essere felice con Isaac al quale non sfugge l‘improvvisa felicità della moglie. Elsa, però, con le poche forze che le sono rimaste, è riuscita a tornare a Puente Vejo dove è stata prontamente soccorsa da Mauricio. Dopo averlo scoperto, Antolina vorrebbe farle visita per uccidere la rivale e cancellarla dal cuore di Isaac, ma Consuelo glielo impedisce. Nel frattempo, a Puente Vejo, arriva il giorno del funerale di Don Amancio. Elsa è distrutta dal dolore, ma è sempre più convinta che dietro la morte del padre ci sia lo zampino di Antolina. Non riuscendo a tenere per sé i propri sospetti, Elsa decide di liberarsi del peso che porta e, durante la veglia funebre del padre comincia a raccontare tutto e, soprattutto, confessa ciò che le è successo al fiume dopo aver trovato le lettere che Antolina scriveva al fratello Jesus con cui aveva progettato di uccidere lei e Isaac.

ANTICIPAZIONI: GUERRA TRA FERNANDO E GONZALO

Alla villa è ormai guerra aperta tra Fernando e Gonzalo. Dopo la morte di Donna Francisca, il Mesìa continua a comportarsi come se fosse il padrone assoluto di tutto mentre Gonzalo rivendica la parte di eredità che spetta a sua moglie Maria che lo aspetta a Cuba. Fernando, però, non è il tipo da concedere ciò che gli altri chiedono senza ottenere nulla in cambio e chiede a Gonzalo di permettergli di parlare con Maria alla quale vorrebbe chiedere perdono per tutto il male che le ha fatto. Gonzalo, però, gli nega ogni possibilità. Nel frattempo, si avvicina la data del parto di Gracia, la quale spaventata da ciò che la aspetta, si lascia conquistare dai racconti di Catalina su una sua cugina che conosce un metodo per poter partorire senza dolore. Severo, infine, dopo aver perso tutto, è sempre più infelice, ma Carmelo e Meliton gli parlano di un interessante terreno in vendita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA