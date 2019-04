Isola dei Famosi 2019, ha vinto Marco Maddaloni/ Pagelle: ecco promossi e bocciati

Hanno vinto i buoni sentimenti o solo la voglia di stare in sordina attenendo che gli altri si mostrino per quello che sono realmente? Il dubbio rimane dopo la finale dell’Isola dei Famosi 2019 che ha regalato al vittoria proprio a Marco Maddaloni. Uno dei meno quotati alla fine l’ha spuntata e se per alcuni questo è dovuto al focoso tifo napoletano (almeno questo è quello che Nino Formicola dice a Mattino 5 questa mattina), per altri sono proprio i buoni sentimenti e l’educazione ad aver avuto la meglio. Rimane il fatto che quella che si è conclusa ieri sera è stata l’edizione più noiosa degli ultimi anni e adesso il pubblico continua a chiedere uno stop o un cambio di guardia. Sui social del programma si da appuntamento a “presto” e questo lascia pensare che il reality tornerà anche il prossimo anno ma comunque per noi la prima bocciatura è destinata proprio all’edizione in sé.

SARAH ALTOBELLO PROMOSSA, VINCITRICE MORALE?

Tra scomparsi, viperette e gatte morte, sicuramente c’è qualcuno da promuovere ovvero Sarah Altobello. La bella pugliese è arrivata in Honduras da sconosciuta o quasi, ed è stata proprio lei alla fine a portare quella ventata di trash e di divertimento su Playa Uva. In molti sono convinti che la sua fosse solo una marchetta ma in molti hanno fatto notare che non si può essere quello che non si è per oltre due mesi e che, almeno a telecamere spente, qualcuno avrebbe dovuto far notare il “cambiamento” della bella Sarah. Questo non è successo, almeno non fino a questo momento, ed è proprio per quello che abbiamo visto di Sarah, per le sue risate, le sue battute e le sue lacrime, non possiamo che darle nove e promuoverla su tutti in questa edizione. Come sarà adesso il suo ritorno in tv?

GLI SCOMPARSI DI QUESTA EDIZIONE

Tra vincitori morali e reali, rimangono sullo sfondo proprio gli scomparsi. L’Isola dei Famosi 2019 sarà ricordata anche, e soprattutto, per questo. Sin dall’inizio di questa edizione i pezzi che si sono persi per strada sembrano essere scomparsi nel nulla a cominciare dalla novità ovvero le Polene. I primi giorni sono arrivati proprio la Cipriani e Mago Otelma ma dopo l’incidente, anche loro sono scomparsi nel nulla. Mentre la giunonica gieffina si è rivista in tv, il Divino è stato dimenticato dall’Isola dei Famosi e lo stesso è successo, poche settimane dopo, anche con Ghezzal. Il concorrente ha abbandonato l’Isola per via di motivi personali e per la nostalgia di casa, ma da allora non si è più visto tanto che le malelingue sono pronte a scommettere che sia stata proprio la redazione a farlo fuori per una serie di polemiche che hanno travolto il concorrente per via di alcune frasi infelici finite in onda.



