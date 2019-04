KARINA BEZHNAR, FIDANZATA FABIO ROVAZZI/ Dalla moda allo stage da Silvio Berlusconi

Karina Bezhenar è la fidanzata di Fabio Rovazzi, lo YouTuber e cantante italiano di “Andiamo a comandare”. Dopo il grande successo nelle vesti di conduttore a “Sanremo Giovani”, Rovazzi è uscito finalmente allo scoperto con la bella Karina. Una relazione tenuta a lungo lontana dai riflettori dello spettacolo e dal gossip complice la riservatezza di Karina che lavora come stagista nell’ufficio legislativo di Forza Italia a Palazzo Madama di Silvio Berlusconi. In realtà Karina ha anche un passato come ex modella ed indossatrice, ma è una ragazza molto riservata e discreta. Basti pensare che alcuni mesi fa ha deciso di modificare tutti i profili social da pubblichi a privati, in modo da salvaguardare la sua privacy.

Fabio Rovazzi: Karina Bezhenar è la fidanzata

Durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Fabio Rovazzi ha confermato non solo di essere felicemente fidanzato, ma ha fatto anche il nome della ragazza. Si tratta di Karina Bezhenar, modella ed attrice ventenne conosciuta tramite amici in comune. In realtà Rovazzi ha rivelato davvero poco sulla sua fidanzata: “Sono fidanzato da un mese. Sono uno che s’impegna nelle storie d’amore. L’ho conosciuta tramite degli amici”. Naturalmente neppure il tempo di fare il suo nome, che Karina Bezhenar è diventata subito famosa. Del resto è innegabile il successo e la fama di Rovazzi, cantante da milioni di visualizzazioni su YouTube. In realtà Fabio e Karina sono legati sentimentalmente da ben 3 anni, ma solo negli ultimi mesi hanno deciso di uscire allo scoperto. “Io non vivo di successo e credo nell’amore – aveva dichiarato il cantante al settimanale Grazia -. Karina c’è sempre, perché dovrei cambiarla? Certo che mi corteggiano in tante, ma sono innamorate del mio personaggio non di me”. Al momento i due sono inseparabili, ma attenzione a parlare di figli: “per ora no, non potrei seguirli – ha precisato Fabio -, però come fanno a non piacerti i bambini? Sono belli e sinceri, più importanti di tutto il resto”.

