Mamma o papà?/ Su Canale 5 il film con Paola Cortellesi (oggi, 2 aprile 2019)

Nel cast Antonio Albanese

Questa sera, martedì 2 aprile, alle 21.40 su Canale 5 andrà in onda in prima tv il film “Mamma o papà?”, prodotto e distribuito da Medusa Film nel 2017. La pellicola è il remake del film francese “Papa ou maman?”, diretto da Martin Bourboulon, del 2015. I protagonisti di “Mamma o papà?”, diretto da Riccardo Milani, sono Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Il film è stato girato principalmente a Treviso, città dove risiede la famiglia dei protagonisti, Marghera, città dove lavora Valeria, e Santorso, dove si trova l’ospedale in cui opera Nicola. Alcune scene sono poi state girate nel centro di Vicenza.

Mamma o papà?, la trama del film

Nicola (Antonio Albanese) e Valeria (Paola Cortellesi) sono una coppia con tre figli, che dopo 15 anni di matrimonio scopre di non amarsi più. Decidono insieme di divorziare e riescono ad accordarsi su tutto tranne che sulla custodia dei figli. All’inizio ricevono entrambi una proposta allettante di avanzamento carriera all’estero. Per amore dei figli Valeria decide di rimanere in Italia e lasciare che sia l’ex marito ad accettare il lavoro all’estero. Ma subito dopo scopre che Nicola ha una relazione con una giovane infermiera e e non vuole più sacrificarsi: tra i due ex coniugi inizia una vera e propria battaglia per non ottenere l’affidamento esclusivo dei figli. Stanchi di trovarsi in mezzo alle liti dei genitori i figli decidono di scappare: Nicola e Valeria dovranno unire le forze per riconquistare la fiducia dei loro ragazzi.

