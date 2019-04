Marco Liorni conduttore di Reazione a Catena/ In onda da giugno: il web approva

Marco Liorni è il nuovo conduttore di Reazione a catena. A rivelarlo è un’anteprima esclusiva di Blogo che annuncia la scelta della Rai a pochi mesi dall’inizio della nuova stagione del game show estivo di Raiuno. Dopo essere stato vicino alla conduzione di Reazione a catena nella scorsa stagione televisiva quando la Rai gli aveva preferito Gabriele Corsi, Marco Liorni, attualmente al timone di Italia sì, la trasmissione di Raiuno che va in onda ogni sabato pomeriggio, si gode la promozione ottenuta. La nuova edizione di Reazione a catena andrà in onda da giugno a settembre, nella fascia attualmente occupata dall’Eredità, game show a cui era stato accostato anche il nome dello stesso Liorni dopo la morte di Fabrizio Frizzi che è stato poi sostituito ufficialmente da Flavio Insinna.

Marco Liorni conduttore di Reazione a catena: il web approva

Dopo aver passato in rassegna diversi nomi, come svela in esclusiva Blogo, Teresa De Santis, direttore di Raiuno, ha deciso di puntare sul voto rassicurante di Marco Liorni a cui il pubbico di Raiuno è ormai affezionato. Dopo aver condotto con successo La vita in diretta per diverse stagioni, Marco Liorni è passato dall’impegno quotidiano a quello settimanae con Itaia sì, ma da settembre, tornerà tutti i giorni nelle case degli italiani con la nuova stagione di Reazione a catena. Una scelta che piace anche al popolo del web che avrebbe già voluto vedere il conduttore al timone dell’Eredità. Per Liorni, dunque, Reazione a catena rappresenta una grande opportunità professionale che sicuramente, saprà sfruttare al meglio come scrivono i vari utenti sui social.

