Marco Massiri/ Chi è l’ex marito misterioso di Viola Valentino? (Storie Italiane)

Viola Valentino torna a Storie Italiane per parlare della sua malattia, un tumore con il quale combatte da tre anni, ma anche della sua vita privata visto che presto potrà sposare il suo amato Francesco. Proprio parlando della possibilità di sposare il suo giovane fidanzato si costruisce lo scoop di Eleonora Daniele che continua a insistere anche con la sua redazione per avere subito un video e cambiare così la scaletta. Ma che cos’è che ha stuzzicato così la conduttrice? La domanda dovrebbe essere chi è visto che la notizia che la Daniele ci tiene a dare è che in questi giorni Viola Valentino ha ricevuto un’importante documento che le ha spianato la strada verso il matrimonio e che questa carta è arrivata dal suo secondo marito, l’italianissimo Marco Massiri. Ebbene sì. Il silenzio cala nello studio e anche l’amico Riccardo Signoretti rimane senza parole perché mai aveva sentito parlare di questo misterioso marito della Valentino.

IL MISTERIOSO MARCO MASSIRI

Eleonora Daniele prende l’argomento alla larga e subito incalza Viola Valentino: “C’è stato un divorzio, questo divorzio in qualche maniera te ne sei liberata perché c’è un grande amore e tra poco ce ne parlerai ma sto divorzio da chi lo hai avuto?“. A questo punto la Valentino risponde: “Da Riccardo il primo e poi dal secondo marito, io sono plurimatrimoniata. Era la famosa carta che stavamo aspettando per poi dare l’esclusiva a Signoretti, perché lui è il mio direttore preferito”. Le risate non mancano ma sicuramente la curiosità è tanta visto che su questo presunto marito non ci sono notizie: “Marco Massiri era mio marito, è una persona intelligente, colta, è anche un po’ folle“. La Valentino non ricorda bene le date del suo matrimonio ma quello che è certo è che “Lui non ama apparire, va in giro per il mondo, è un po’ un giornalista e un po’ un professore. Non è mai stato occultato, mai ma non ama i riflettori, ha studiato tanto e ha tre lauree”. Riccardo Signoretti è senza parole e viene stuzzicato dalla Daniele che continua: “Viola è una donna buona, equilibrata e di cuore ma di questo secondo marito non sapevo niente, non me ne hai mai parlato”. Sicuramente ne sentiremo parlare ancora adesso che la bomba è scoppiata.

