Meraviglie, La Penisola dei Tesori/ Alberto Angela tra Parma e Val di Noto

Continua Il viaggio di Alberto Angela attraverso le Meraviglie d’Italia con la sua terza puntata di “Meraviglie, La penisola dei tesori“, in onda stasera alle 21.25 su Rai1. Andiamo a scoprire cosa ci attende in questa nuova avventura. La prima città raccontata da Alberto Angela è Parma, dove l’audacia pittorica del Correggio nella cupola del Duomo con lo sfondamento dello spazio e l’apertura verso il cielo, è una chicca da non perdere. Maria Luigia di Asburgo Lorena è invece la duchessa mai dimenticata dai parmigiani nonostante i secoli andati. Il viaggio, in uno dei comuni dell’Emila Romagna, si concluderà al Teatro Regio, dove rivivremo la grande musica di Giuseppe Verdi. Il viaggio continua con le Grotte di Frasassi, un complesso di caverne e cunicoli che si estende per chilometri all’interno delle montagne dell’Appennino marchigiano. Tra gli ambienti più suggestivi ci sarà l’Abisso Ancona o la celebre Sala delle candeline.

Alla scoperta di Noto, Modica, Ragusa

A raccontarci il tutto, in questa nuova puntata di “Meraviglie, la penisola dei tesori” sarà la voce della soprano armena Maria Sardaryan e l’attore Cesare Bocci. L’ultimo step della nuova puntata sarà in Sicilia, nel Val di Noto. Val Di Noto rappresenta la zona sud-orientale dell’isola dove nel Settecento è sbocciata l’ultima fioritura dell’arte barocca in Europa. Noto, Modica, Ragusa saranno le principali tappe di un territorio capace di risorgere dopo il devastante terremoto del 1693. Pippo Baudo, che in quei luoghi è nato e cresciuto, sarà il testimone di questa grande rinascita. Infine il generale Fabrizio Parrulli, comandante del Nucleo Tutela patrimonio culturale dell’Arma dei Carabinieri, a 50 anni dalla nascita del Nucleo, ci illustrerà il lavoro fatto nel corso degli anni con un bilancio capace di rappresentare la giusta fotografia della protezione dei tesori del nostro paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA