Nadia Toffa, chemioterapia con Marco/ Foto, scoppia il gossip: “E Max?”

Nuova giornata di chemio per Nadia Toffa che si mostra nuovamente sui social per condividere con i fan la sua seduta di oggi ma non mostrando il braccio con la flebo o il triste letto dell’ospedale, ma il suo amato amico e collega Marco. Al suo fianco c’era lui quando lei era in ospedale pronta a lottare tra la vita e la morte dopo il malore e c’è stato sempre lui in queste settimane quando lei ha sofferto, ha perso i capelli e ha rischiato di non farcela venendo fermata dai dottori costretta a dire addio anche alla televisione per un po’. Oggi Nadia Toffa sta un po’ meglio, i capelli sono finalmente ricresciuti ma le sue sedute di chemio non sono finite e anche oggi, come il mese scorso, al suo fianco c’era il bel Marco, l’amico e collega che tutti ormai hanno imparato a conoscere.

LE PAROLE DI NADIA TOFFA E IL GOSSIP SU INSTAGRAM

Purtroppo per Nadia Toffa il gossip è dietro l’angolo e qualcuno che non sta molto attento alla sua vita sentimentale, alla fine, ha già dato l’allarme chiedendo novità su Max e su come mai non ci fosse lui al suo fianco a differenza dell’amico Marco. La bella iena sui social scrive: “Buongiorno bella gente! Ormai lo conoscete. Marco! Collega ma soprattutto amico!mi fa compagnia durante la chemioterapia 🙏🏿🙏🏿❤️Grazie Marco! Voi invece che fate di bello?? Baci sorridenti da me!Vi strizzo fortissimo #chemioterapia“. Se da una parte le malelingue erano lanciatissime verso il gossip, dall’altra c’è chi si complimenta con Marco e vorrebbe che al mondo ci fossero più amici come lui, qualcuno sempre pronto a starci accanto nonostante tutto e tutti. Presto vedremo la bella iena anche al fianco di Max per mettere a tacere gossip e malelingue?

Ecco di seguito lo scatto postato da Nadia Toffa:





