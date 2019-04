Nathan Martelloni/ “Personal trainer di Fabrizio Corona indagato? Non sono io!”

Nathan Martelloni è un personal trainer molto quotato tra i vip. Ha curato la preparazione atletica di Nina Moric, ma soprattutto quella del suo ex marito, Fabrizio Corona, tanto da essere definito più semplicemente “il personal trainer di Corona”. Negli ultimi giorni è finito nei guai Davide Garibaldi, definito il personal trainer dell’ex re dei paparazzi dalla stampa. Questo ha creato inevitabilmente confusione, da qui la decisione di Nathan Martelloni di fare chiarezza per non essere confuso con il collega, denunciato dalla sua ex e indagato per alcuni episodi di cessione di droga alla giovane, come riportato dal Corriere della Sera. «Da un anno sono io il personal trainer di Corona. Questa notizia è stata data quindi in modo non corretto. Io non ho avuto problemi di tossicodipendenza e alcolismo, non ho problemi con la legge e sono incensurato». Nathan Martelloni al Corona Magazine ha espresso tutto il suo fastidio per l’accostamento alla vicenda che vede invece protagonista Davide Garibaldi.

NATHAN MARTELLONI “IO IL PERSONAL TRAINER DI FABRIZIO CORONA”

«Aver visto il mio nome accostato a determinate situazioni mi ha dato fastidio». È Nathan Martelloni a sfogarsi in un’intervista al Corona Magazine. Il caso scoppia quando Davide Garibaldi viene denunciato da una ragazza moldava 25enne, che avrebbe convissuto con lui in un lift di Carate, tra festini notturni a base di cocaina e alcol. La sua denuncia ha portato la procura di Monza a indagarlo per alcuni episodi di cessione di droga alla giovane e per la detenzione di una dozzina di compresse di un farmaco oppioide al di fuori dei casi consentiti e un centinaio di pastiglie di anabolizzanti. Nel dare la notizia, la stampa lo ha definito il personal trainer di Fabrizio Corona. E questo ha portato molta gente a confonderlo con Nathan Martelloni, che nell’ultimo hanno ha curato gli allenamenti dell’ex re dei paparazzi. «Se per far notizia bisogna fare il suo nome, non è corretto… Non sono io, quindi devo tutelare la mia persona e la mia attività. Inoltre, non mi piace che venga tirato in ballo sempre Fabrizio Corona».





