SARAH ALTOBELLO, VIDEO SCHERZO IENE/ Dall’Isola all’incontro con Donald Trump

Sarah Altobello vittima dello scherzo de Le Iene: la sosia di Melania Trump incontra Donald… forse. Uno scherzo, quello organizzato dalla iena Mitch, iniziato due settimane prima dell’Isola dei Famosi: tutto inizia con una finta intervista con una giornalista italo-americana. «Ti piace Trump? Sì, molto: credo che come Trump pochi ce ne sono. In Italia nessuno», le sue parole ai microfoni della cronista. E non è finita qui: qualche giorno dopo la giornalista le dice che «il console americano di Milano ti vorrebbe conoscere. Stamattina alle 11.30 se fosse possibile». Poco dopo c’è una limousine ad attenderli, con la naufraga dell’Isola sottoposta a interrogatorio antiterroristico. E spiega al console: «Io amo Trump. Ma la Melania non mi piace, ha approfittato dei soldi di Trump. Non puoi capire, lo tratta male e lui è molto triste. Cosa sei disposta a fare per conoscere Trump? Tutto». E arriva subito l’occasione di inviare un videomessaggio per il tycoon…

SARAH ALTOBELLO, VIDEO SCHERZO IENE

«Tony sta notizia dobbiamo giocarcela bene», dice contenta Sarah Altobello all’agente: la showgirl è al settimo cielo perché l’Italia non le piace e lavorare fianco a fianco con uno degli uomini più importanti del mondo la attira. Due giorni dopo l’agente finge di aver ricevuto un messaggio dalla console, che le spiega: «Il presidente è molto entusiasta: non prometto niente ma forse c’è la possibilità che lui ti voglia incontrare in video call». Poco dopo rientra e dice: «E’ di ottimo umore, vuole parlare con te». Attraverso un espediente, complice il fatto che la Altobello non parli inglese, il finto Trump le chiede di accompagnarlo a qualche evento estero, dove dovrà fingere di essere sua moglie. Dopo aver firmato un finto contratto di riservatezza, la Altobello affronta l’Isola dei Famosi, sognando una nuova vita una volta tornata in Italia. E in effetti la console, con un bodyguard, è presente alla finale dell’Isola dei famosi: il suo scopo è quello di portarla all’aeroporto di Milano per un breve volo fino alla base militare americana di Pisa. «Trump è partito sei ore fa da Washington per incontrarti a Pisa» le spiega. Ma… Clicca qui per vedere il video.

