Simona Ventura/ “Elettra Lamborghini la mia grande scommessa”. E sul figlio Niccolò..

Simona Ventura torna in Rai e in vista del debutto al timone di The Voice of Italy si racconta a La Vita in Diretta. Ma appena fa il suo ingresso in studio tira in ballo le voci sui dissidi tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini relative agli inizi. «Io vi seguo dalla prima puntata, dove avete avuto dei… Mi piaceva molto questa coppia litigarella». E allora la conduttrice replica: «Dobbiamo ricominciare». Simona Ventura allora spiega: «Era divertente». Si inserisce subito nella discussione Timperi che spiega: «Io e te abbiamo cominciato in un periodo in cui non c’erano i social, invece ora basta poco per far parlare». A proposito della sua carriera, Simona Ventura ha ricordato di essere una delle poche donne che all’epoca parlava di calcio. Da dove nasce la sua forza? Da una consapevolezza. «Nella vita ho avuto più di quello che avrei sognato, quindi mi ritengo molto fortunata. Ora mi sento una donna realizzata».

SIMONA VENTURA, DA THE VOICE ALLA FAMIGLIA

Simona Ventura ha capito con la maturità che bisogna accontentarsi per godere dei propri successi anziché inseguirne sempre altri ed essere costantemente insoddisfatti. Sempre determinata, la celebre conduttrice è anche nell’amore è una che non si arrende mai: «Ho avuto tanto amore, anche se non ci ho ancora capito nulla…», dice a La Vita in Diretta. Si torna allora a parlare di lavoro e della sua carriera, e non poteva mancare il ricordo di Quelli che il calcio. «Ci divertivamo moltissimo, era una factory di tanti ragazzi giovani». Ora però c’è The Voice of Italy. «La prima missione è trovare almeno un talento che abbia successo anche dopo. Ho preso quattro coach stupendi che mi aiuteranno. Gigi D’Alessio? È immenso». Invece su Gué Pequeno: «È molto sexy e in gamba». Riguardo Morgan: «Ha una cultura musicale immensa». Infine, Elettra Lamborghini: «È la mia grande scommessa e voglio vincerla». Sul ritorno in Rai: «Sono passati otto anni… Era il momento giusto per tornare. Quello che mi piace è l’appartenenza, è l’azienda degli italiani e bisogna sentire la responsabilità. Trovo che ora ci sia una libertà creativa». Infine sui figli: «Sono molto orgogliosa di loro, mi danno tanta gioia di vivere. Con Niccolò ho un rapporto speciale, è la persona che più mi protegge. Non lo sento da ieri perché è andato ad abbracciare il padre che è tornato dall’Isola».

