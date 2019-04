Uomini e Donne/ Fabrizio conquistato da Angela Nasti: “C’è affinità” (Trono Classico)

Il percorso di Angela Nasti a Uomini e Donne finora non è stato privo di ostacoli. Più di uno gli scontri che l’hanno vista protagonista ma, in studio, potrebbe essere arrivato chi riuscirà a tenerle testa. Lui è Fabrizio Baldassarre, che il pubblico di Uomini e Donne già conosce perché ex corteggiatore di Sabrina Ghio. Tra lui e Angela ci sono ben 10 anni di differenza (lei ha 19 anni, lui 29) ma la cosa non preoccupa affatto Fabrizio, che ritiene infatti l’età un semplice numero. Anzi, il corteggiatore ammette di essere rimasto molto colpito da questa ragazza dal carattere forte, che sembra davvero sapere il fatto suo e lo ammette attraverso le pagine del Magazine di Uomini e Donne. “Angela? Non ci ha messo molto a mostrare di che pasta è fatta.” esordisce il corteggiatore, per poi spiegare il perché di questa sua ammissione.

FABRIZIO SI SBILANCIA SU ANGELA: “BELLA SINTONIA”

Fabrizio infatti continua a parlare di Angela Nasti e ammette: “È una persona molto determinata e con le idee chiare. Per avere diciannove anni è sicuramente più matura dell’età che ha.” Il corteggiatore di Uomini e Donne infatti spiega “Si presta a fare di tutto, dallo scherzo e il gioco alla situazione di confronto. Ama la competizione e questo è un tratto di lei che ml place: sa di essere una bella ragazza ed è giusto che lo valorizzi.” Secondo Fabrizio, Angela è molto felice al suo fianco: “Quando è accanto a me la vedo molto serena, c’e una bella sintonia che credo possa solo crescere”. Per il corteggiatore ci sono, quindi, tutti i buoni propositi perché nasca un bel sentimento; vedremo se anche la tronista condividerà queste sensazioni.

