Ursula Bennardo incinta di Sossio Aruta/ Uomini e Donne “come si chiama? Il nome è..”

Ursula Bennardo è incinta di Sossio Aruta e la coppia, nata a Uomini e Donne, è davvero al settimo cielo. Come ha annunciato l‘ex dama sui social confermando la dolce notizia, Sossio e Ursula hanno annunciato la gravidanza a Uomini e Donne nella puntata in onda oggi, alle 14.45 su canale 5. Per Sossio e Ursula è un momento davvero magico. Dopo aver rischiato di lasciarsi per sempre, in seguito alla partecipazione a Temptation Isand Vip, infatti, l’ex dama e l’ex cavaliere sono pronti a dare vita ad un nuovo e importante capitolo della loro vita. Ursula, in particolare, non nasconde la grande gioia di diventare nuovamente mamma e lo stesso sta accadendo per Sossio che, dopo aver conosciuto numerose donne all’interno della trasmissione di Maria De Filippi, ha finalmente trovato nella futura mamma di suo figlio la donna giusta. Non avrei mai pensato che avrei rivissuto l’esperienza più bella della vita… Si, sono incinta.. Ho dentro me un mio nuovo amore… Sarò forte abbastanza per occuparmi anche di te e darti tutto ciò di cui hai bisogno… Ti amo già più di me stessa e non vedo l’ora di poterti stringere sul mio petto”, ha fatto sapere Ursula.

SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO: IL BAMBINO NASCER À A OTTOBRE, ECCO COME SI CHIAMER À

Sossio Aruta al settimo cielo. Dopo aver confermato la lieta notizia su Instagram scrivendo “Non c’è niente di più al mondo che vorrei più di te”, l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista ai microfoni del settimanale di Più, svelando dettagli sulla gravidanza di Ursula Bennardo. “Nascerà a fine ottobre. Lo abbiamo concepito a Roma, nei giorni in cui eravamo ospiti del programma di Maria De Filippi che ci ha fatto innamorare“ – ha detto Sossio che, già papà di due maschi, ha aggiunto: “Speriamo sia femmina!“. Sossio, poi, ha anche svelato come si chiamerà il nascituro: “Se sarà femminuccia la chiameremo Bianca, se sarà un maschietto Sossio Junior, proprio come me“. E Ursula, invece, come sta vivendo il tutto? “Se penso che Sossio e io ci siamo conosciuti solo un anno fa“, ha raccontato l’ex dama a DiPiù, “Sapere di essere incinta di un bambino tutto nostro sembra ancora più magico e incredibile“.

