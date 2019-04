Virginia Saba, fidanzata di Luigi di Maio/ Dalle foto “in camporella” al matrimonio..

Virginia Saba è la fidanzata di Luigi di Maio e ormai da settimane i due si sono mostrati “ufficialmente” insieme per la gioia dei paparazzi che adesso possono seguirli e immortalarli insieme (o separati). Ad ottenere la prima intervista esclusiva della first lady è proprio il settimanale Chi in edicola domani con le rivelazioni ufficiali di Virginia Saba non solo su quella che è la relazione attuale con il vice premier ma anche su quelli che sono i progetti futuri all’orizzonte anche dopo la missione politica per la quale Di Maio sta combattendo in questi mesi al fianco di Matteo Salvini. Nella lunga intervista rilasciata a Chi, la giornalista ha rivelato che Luigi di Maio l’ha portata ad Avellino a conoscere i suoi genitori e che le prossime vacanze di Pasqua le passeranno insieme proprio in Sardegna: “Le premessi ci sono tutte per…le promesse della vita”.

I SOGNI COMUNI E I LORO PROGETTI

Con queste parole la giornalista conferma che il loro rapporto va avanti a gonfie vele tanto che ad un certo punto dichiara: “Siamo innamorati folli, ma con calma ogni cosa sarà illuminata. Quando abbiamo fatto il primo viaggio insieme in Spagna, a Granada stavamo fantasticando in questo posto meraviglioso. Musica araba, situazione intima e per un attimo lui mi ha detto: ‘Magari un giorno stacchiamo da tutto e ci inventiamo una cosa simile‘”. In questo momento Luigi di Maio ha un solo pensiero, ovvero la sua missione politica sulla quale lei ha sottolineato di non voler mettere bocca perché non ha intenzione di rovinare tutto: “Ho sempre pensato che vita politica e normale debbano viaggiare su binari diversi. So che anche Luigi la pensa come me”. Su questo concordano ma sembra che i punti comuni riguardano anche il loro futuro insieme dove non solo vedono i fiori d’arancio ma anche i loro bambini: “Parlando con lui gli ho detto che ho intenzione di diventare mamma e lui mi ha risposto ‘E’ bellissimo’“. Alla fine la Saba conclude con una piccola conferma ovvero che Matteo Salvini potrebbe essere fidanzato visto che riguardo ad una possibile uscita a quattro dice: “Perché no? Almeno nel privato che vinca l’amore. Per noi, per Salvini, per tutti”.

