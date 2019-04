Adele e il marito Simon Konecki si sono lasciati/ “Hanno provato per anni ma poi…”

Ci hanno provato per anni ma alla fine hanno ceduto alla realtà, qualcosa tra loro non funzionava. Adele e il marito Simon Konecki si sono lasciati e quelli che sembravano solo rumors e pettegolezzi alla fine si sono rivelate conferme. Un portavoce della star ha confermato la rottura ufficialmente dopo mesi di lontananza effettiva visto che, ormai da tempo, i due vivevano separati e con vite indipendenti l’una dall’altra. Adele e suo marito Simon Konecki si sono separati dopo più di sette anni insieme e dopo aver dato alla luce il loro bambino Angelo. A rivelare quello che è successo alla coppia è stato il rappresentante della star con una dichiarazione ufficiale all’Associated Press: “Adele e il suo compagno si sono separati. Sono impegnati a crescere insieme il loro figlio con amore. Come sempre chiedono privacy. Non ci saranno ulteriori commenti“. A riportare il comunicato ci ha pensato People che ha rivelato anche che i rappresentanti non hanno risposto ad ulteriori commenti sulla coppia.

L’ANNUNCIO DELLA ROTTURA

La cantante trentenne il filantropo-imprenditore Konecki, 44 anni, sono stati insieme a lungo prima di divulgare i dettagli e confermare la loro relazione con tanto di post nel gennaio del 2012 durante un viaggio in airboat nelle Everglades. Nel giugno 2012 è arrivato poi l’annuncio della gravidanza e il 19 ottobre del 2012 quello del parto. I tre hanno vissuto una vita tranquilla, passando il tempo tra Londra e Beverly Hills, dove hanno comprato una casa nel 2016 ma da allora qualcosa si è rovinato per sempre. Da anni la coppia ha cercato di mettere insieme i pezzi del loro rapporto fino a che non hanno deciso di mollare e arrendersi. Una fonte ha rivelato a People: “La ragione per cui la sua relazione funziona con Simon è perché sono sulla stessa onda. La loro priorità è il figlio, e Adele ama essere una madre. Angelo è un ragazzino molto felice“. In molti sono convinti adesso che Adele abbia annunciato il suo stop artistico proprio per via dei suoi problemi personali e per mettere insieme i pezzi di un rapporto che ormai era alla deriva. Dopo la conferma del divorzio, tornerà a lavoro? Proprio lo scorso marzo, Adele è stata fotografata fuori da uno studio di registrazione di New York senza la sua fede nuziale. Solo una coincidenza?

