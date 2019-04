Alberto Urso/ Video, il più amato dal pubblico di Amici stupirà ancora?

Le aspettative per Alberto Urso in questa puntata Serale di Amici 18 sono alte. Finora il tenore della Squadra Blu ha avuto un percorso eccezionale nel programma. Attualmente è anche tra i preferiti del pubblico a casa. Ci si aspetta da lui che continui su questa strada ma continui a rimanere concentrato sulle esibizioni e non pensi affatto a polemiche o disaccordi. Mentre ci si avvicina sempre di più all’appuntamento finale c’è voglia da parte di questo giovane ragazzo di raggiungere la vittoria. Non sarà facile però perché nonostante i favori del pronostico ci sono diversi protagonisti pronti a dargli filo da torcere già ad iniziare da stasera.

Alberto Urso, Amici: il bel cantante dagli occhi di ghiaccio

Il tenore Alberto Urso, ribattezzato dai fan di Amici il bel cantante dagli occhi di ghiaccio, è arrivato alla puntata del Serale Amici 18 con sicurezza e forza. Nella prima manche Alberto si scontra contro Mameli, un altro favorito di Amici 18. Nella clip mandata in onda prima delle esibizioni risulta chiaro che c’è una certa antipatia di Mameli verso Alberto. In questa prova comunque la vittoria se la aggiudica Alberto dopo che Mameli è stato aspramente criticato da Loredana Bertè. Quest’ultima nel proseguo del programma chiede che Alberto venga messo a rischio di eliminazione. La produzione accoglie la richiesta e lui viene messo tra i 3 che sono a rischio. Alla fine tra Jefeo, Alberto e Tish la Bertè sceglie di mettere a rischio Jefeo. Alberto sfida Umberto e vince e passa ufficialmente alla puntata successiva. Insomma, tutta la polemica della Bertè non è servita a tanto.

Un concorrente con molti pregi

Alberto Urso è un concorrente di Amici con molti pregi. Ha una tecnica precisa, comunicativa e fuori dal comune. La sua voce è ricca di sfumature e risulta versatile con vari generi di canzoni. Comunica emozioni, sensazioni e rende possibile entrare nel mondo magico e soave della canzone, anche se solo per pochi minuti, clicca qui per il video. Nella sua esibizione di sabato 13 aprile nel Serale Amci 18 ha dimostrato con le canzoni O Surdato ‘Nnammurato e O Sole Mio di riuscire a pieno a trasmettere il sentimento e la passione del canto lirico con ogni canzone, clicca qui per il video. Difficile, invece, trovare un vero e proprio difetto in Alberto. L’unico aspetto che si potrebbe considerare, almeno per certi aspetti, un difetto è il fatto che tende a non partecipare ad Amici con l’ottica di giocare. Gli mancano, insomma, la tattica e la strategia che hanno altri concorrenti.



